«Бронь» за $1500 обіцяв ексначальник з ДСНС – прокуратура Харківщини про схему

Підозру отримав 25-річний колишній начальник одного з відділень ГУ ДСНС в Харківській області. За даними слідства, фігурант вигадав, як військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації.

«Фігурант повідомляв, що в нього є численні звʼязки у ДСНС, тому він зможе безперешкодно домовитись про працевлаштування у відомство. Підозрюваний пояснив, що співробітники Служби мають бронювання, тому це дозволить вільно пересуватись країною та уникнути служби в армії», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається: під час зустрічі з «клієнтом» чоловік зазначив, що необхідно надати тільки дві фотокартки та паспорт. За «послугу» він, з’ясували правоохоронці, просив 1500 доларів.

Затримали фігуранта у передмісті Харкова 27 лютого. Тоді він передав «клієнту» посвідчення працівника ДСНС та отримав за це обумовлену суму, додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ), розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зараз фігурант – у СІЗО.

Слідчі дії тривають. Зокрема, правоохоронці встановлюють справжність вказаного посвідчення.

«Щодо версій, то будуть перевіряти причетність до «схеми» працівників ДСНС, або ділок вміло зманіпуліював довірою та підробив службове посвідчення», – зазначили в прокуратурі.