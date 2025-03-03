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«Бронь» за $1500 обіцяв ексначальник з ДСНС – прокуратура Харківщини про схему

Суспільство 14:51   03.03.2025
Вікторія Яковенко
«Бронь» за $1500 обіцяв ексначальник з ДСНС – прокуратура Харківщини про схему Фото: Харківська обласна прокуратура

Підозру отримав 25-річний колишній начальник одного з відділень ГУ ДСНС в Харківській області. За даними слідства, фігурант вигадав, як військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації.

«Фігурант повідомляв, що в нього є численні звʼязки у ДСНС, тому він зможе безперешкодно домовитись про працевлаштування у відомство. Підозрюваний пояснив, що співробітники Служби мають бронювання, тому це дозволить вільно пересуватись країною та уникнути служби в армії», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається: під час зустрічі з «клієнтом» чоловік зазначив, що необхідно надати тільки дві фотокартки та паспорт. За «послугу» він, з’ясували правоохоронці, просив 1500 доларів.

Затримали фігуранта у передмісті Харкова 27 лютого. Тоді він передав «клієнту» посвідчення працівника ДСНС та отримав за це обумовлену суму, додали в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ), розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зараз фігурант – у СІЗО.

Слідчі дії тривають. Зокрема, правоохоронці встановлюють справжність вказаного посвідчення.

«Щодо версій, то будуть перевіряти причетність до «схеми» працівників ДСНС, або ділок вміло зманіпуліював довірою та підробив службове посвідчення», – зазначили в прокуратурі.

подозрение бывшему начальнику ГСЧС на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2025 в 14:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру отримав 25-річний колишній начальник одного з відділень ГУ ДСНС в Харківській області. ".