«Бронь» за $1500 обещал экс-начальник из ГСЧС – прокуратура Харьковщины
Подозрение получил 25-летний бывший начальник одного из отделений ГУ ГСЧС в Харьковской области. По данным следствия, фигурант придумал, как военнообязанным мужчинам избежать мобилизации.
«Фигурант сообщал, что у него есть многочисленные связи в ГСЧС, поэтому он сможет беспрепятственно договориться о трудоустройстве в ведомство. Подозреваемый объяснил, что сотрудники Службы имеют бронирование, поэтому это позволит свободно передвигаться по стране и избежать службы в армии», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Отмечается: во время встречи с «клиентом» мужчина отметил, что необходимо предоставить только две фотографии и паспорт. За «услугу» он, выяснили правоохранители, просил 1500 долларов.
Задержали фигуранта в пригороде Харькова 27 февраля. Тогда он передал «клиенту» удостоверение работника ГСЧС и получил за это оговоренную сумму, добавили в прокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, связанным с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ), рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сейчас фигурант – в СИЗО.
Следственные действия продолжаются. В частности, правоохранители устанавливают действительность указанного удостоверения.
«Что касается версий, будут проверять причастность к «схеме» работников ГСЧС, или делец умело манипулировал доверием и подделал служебное удостоверение», — отметили в прокуратуре.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бронь, ГСЧС в Харьковской области, мобилизация, подозрение, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил 25-летний бывший начальник одного из отделений ГУ ГСЧС в Харьковской области. ".