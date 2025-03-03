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«Бронь» за $1500 обещал экс-начальник из ГСЧС – прокуратура Харьковщины

Общество 14:51   03.03.2025
Виктория Яковенко
«Бронь» за $1500 обещал экс-начальник из ГСЧС – прокуратура Харьковщины Фото: Харьковская областная прокуратура

Подозрение получил 25-летний бывший начальник одного из отделений ГУ ГСЧС в Харьковской области. По данным следствия, фигурант придумал, как военнообязанным мужчинам избежать мобилизации.

«Фигурант сообщал, что у него есть многочисленные связи в ГСЧС, поэтому он сможет беспрепятственно договориться о трудоустройстве в ведомство. Подозреваемый объяснил, что сотрудники Службы имеют бронирование, поэтому это позволит свободно передвигаться по стране и избежать службы в армии», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается: во время встречи с «клиентом» мужчина отметил, что необходимо предоставить только две фотографии и паспорт. За «услугу» он, выяснили правоохранители, просил 1500 долларов.

Задержали фигуранта в пригороде Харькова 27 февраля. Тогда он передал «клиенту» удостоверение работника ГСЧС и получил за это оговоренную сумму, добавили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, связанным с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ), рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сейчас фигурант – в СИЗО.

Следственные действия продолжаются. В частности, правоохранители устанавливают действительность указанного удостоверения.

«Что касается версий, будут проверять причастность к «схеме» работников ГСЧС, или делец умело манипулировал доверием и подделал служебное удостоверение», — отметили в прокуратуре.

подозрение бывшему начальнику ГСЧС на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 14:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение получил 25-летний бывший начальник одного из отделений ГУ ГСЧС в Харьковской области. ".