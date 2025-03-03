«Бронь» за $1500 обещал экс-начальник из ГСЧС – прокуратура Харьковщины

Подозрение получил 25-летний бывший начальник одного из отделений ГУ ГСЧС в Харьковской области. По данным следствия, фигурант придумал, как военнообязанным мужчинам избежать мобилизации.

«Фигурант сообщал, что у него есть многочисленные связи в ГСЧС, поэтому он сможет беспрепятственно договориться о трудоустройстве в ведомство. Подозреваемый объяснил, что сотрудники Службы имеют бронирование, поэтому это позволит свободно передвигаться по стране и избежать службы в армии», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается: во время встречи с «клиентом» мужчина отметил, что необходимо предоставить только две фотографии и паспорт. За «услугу» он, выяснили правоохранители, просил 1500 долларов.

Задержали фигуранта в пригороде Харькова 27 февраля. Тогда он передал «клиенту» удостоверение работника ГСЧС и получил за это оговоренную сумму, добавили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, связанным с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ), рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Сейчас фигурант – в СИЗО.

Следственные действия продолжаются. В частности, правоохранители устанавливают действительность указанного удостоверения.

«Что касается версий, будут проверять причастность к «схеме» работников ГСЧС, или делец умело манипулировал доверием и подделал служебное удостоверение», — отметили в прокуратуре.