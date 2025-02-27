Отсрочка от 3 до 6 тысяч долларов: харьковская адвокат разработала схему – СБУ
Правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации на Харьковщине. По этому делу фигуранткой выступает адвокат.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, военнообязанным мужчинам безосновательно оформляли «опекунства» над лицами, якобы нуждающимися в постоянном уходе. Это давало основания уклонистам получить отсрочку от призыва на военную службу.
«Для этого участники схемы изготовляли поддельные документы о якобы проведении медицинских обследований и стационарных лечений без их фактического прохождения, составляли фиктивные выводы о наличии неизлечимых болезней и о необходимости постоянной посторонней помощи, на основании которых оформляли отсрочки от мобилизации», — установили правоохранители.
Как выяснило следствие, организатор схемы – 57-летняя харьковская адвокат. К «делу» она привлекла помощника, должностных лиц нескольких коммунальных учреждений здравоохранения, а также экс-сотрудника одного из районных ТЦК и СП.
За помощь женщина объявляла сумму в среднем от 3 до 6 тысяч долларов, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Женщину задержали «на горячем» – когда она получала вторую часть оговоренной суммы.
В общем правоохранители провели 11 обысков по местам работы и дома у фигурантов, а также в их транспортных средствах. Следователи изъяли подборки документов на 23 военнообязанных лиц с подколотыми к ним денежными средствами, личные дела, медкарты «клиентов», телефоны и компьютерную технику с поличным и около 4,5 млн грн.
«Также правоохранители установили всех лиц, воспользовавшихся противоправной схемой этой адвоката и безосновательно получили отсрочки от мобилизации», — добавили в СБУ.
Сейчас адвокату сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием, соединенное с требованием неправомерной выгоды). Если вину докажут, фигурантке грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: адвокат, СБУ, уклонист, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 14:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации на Харьковщине. По этому делу фигуранткой выступает адвокат.".