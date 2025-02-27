Відстрочка від 3 до 6 тис. доларів: харківська адвокатка розробила схему – СБУ
Правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації на Харківщині. У цій справі фігуранткою виступає адвокатка.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, військовозобов’язаним чоловікам безпідставно оформляли «опікунства» над особами, які нібито потребують постійного догляду. Це давало підстави ухилянтам отримати відстрочку від призову на військову службу.
«Для цього учасники схеми виготовляли підроблені документи про нібито проведення медичних обстежень та стаціонарних лікувань без їх фактичного проходження, складали фіктивні висновки про наявність невиліковних хвороб та про потребу у постійній сторонній допомозі, на підставі яких оформлювали відстрочки від мобілізації», – встановили правоохоронці.
Як з’ясувало слідство, організаторка схеми – 57-річна харківська адвокатка. До «справи» вона залучила свого помічника, посадових осіб кількох комунальних закладів охорони здоров’я, а також ексспівробітника одного з районних ТЦК та СП.
За «допомогу» жінка оголошувала суму в середньому від 3 до 6 тисяч доларів, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
Жінку затримали «на гарячому» – коли вона отримувала другу частину обумовленої суми.
Загалом правоохоронці провели 11 обшуків за місцями роботи та вдома у фігурантів, а також в їхніх транспортних засобах. Слідчі вилучили підбірки документів на 23 військовозобов’язаних осіб з підколотими до них грошовими коштами, особові справи, медкарти «клієнтів», телефони та комп’ютерну техніку із доказами та близько 4,5 млн грн.
«Також правоохоронці встановили усіх осіб, які скористалися протиправною схемою цієї адвокатки та безпідставно отримали відстрочки від мобілізації», – додали в СБУ.
Наразі адвокатці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Якщо провину доведуть, фігурантці загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 14:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації на Харківщині. У цій справі фігуранткою виступає адвокатка.".