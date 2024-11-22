Як на Харківщині уникали мобілізації за «студентською схемою» – СБУ

На Харківщині правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, затримані ймовірні організатор оборудки та двоє його спільників. Встановлено, що один із учасників схеми підшуковував охочих уникнути мобілізації, які не мали вищої освіти.

«Після цього організатор оборудки через особисті зв’язки «супроводжував вступ» клієнтів до місцевого коледжу. Чоловік допомагав фейковим студентам формально потрапити до навчального закладу, в тому числі із використанням підробних документів, без вступних іспитів», – зазначили в СБУ.

Інша співучасниця підтримувала зв’язок з потенційними клієнтами та допомагала формально отримати статус ВПО, додали правоохоронці. Це потрібно було для того, щоб клієнти могли безперешкодно отримати відстрочку у «потрібному» ТЦК.

Вартість таких «послуг» становила до 6 тисяч доларів з клієнта, зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Під час обшуку вдома у ймовірного організатора схеми знайшли майже 1,4 млн грн, додали правоохоронці.

Наразі трьом особам повідомили про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.