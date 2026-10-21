Харків’янин допоміг “отримати” знайомому захворювання серця за 9500$ – навіщо

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що харківський підприємець допоміг знайомому оформити довідку про захворювання – документ мав допомогти йому уникнути мобілізації. Такі послуги обвинувачений оцінив у 9500 доларів.

Після отримання усієї суми обвинувачений, за інформацією прокуратури, віддав знайомому підроблену довідку від імені районного ТЦК та СП. У ній вказувалося, що чоловік нібито має захворювання серця.

“Прокурор Харківської обласної прокуратури затвердив обвинувальний акт стосовно 43-річного підприємця та направив його до суду. Чоловіку інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період і збут підробленого офіційного документа (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 358 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Обвинувачений розкаявся у скоєному. Тепер на нього чекає суд – справу розглядатимуть у Салтівському райсуді Харкова.