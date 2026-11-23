Правоохоронці вважають, що чоловік, який вже мав судимість, міг пропонувати ухилянтам втечу за гроші через держкордон до ЄС.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, фігурант – 27-річний водій з Рівненської області, який займається пасажирськими перевезеннями, у тому числі за кордон.

Він має судимість за тяжкий злочин і перебуває на іспитовому строку: на початку року він його засудили за вчинення ДТП, під час якої тяжкі травми отримала малолітня дитина.

«За даними слідства, зловмисник підшукував «клієнтів-чоловіків», які прагнули уникнути виконання військового обов’язку і військової служби, та за гроші пропонував їм незаконне переправлення за межі України», – розповіли силовики.

Слідство встановило, що фігурант вимагав від харків’янина 100 тис. доларів за переправлення за кордон п’ятьох чоловіків – по 20 тис. з кожного.

«Зловмисник пропонував «клієнту» декілька варіантів перетину кордону поза встановленими пунктами пропуску, а також стверджував, що нібито має відповідні зв’язки серед місцевих прикордонників. До того ж він обіцяв забезпечити трансфер ухилянтів до однієї із західних областей України», – додали в СБУ.

Щоб одержати аванс він особисто прибув до Харкова для зустрічі з «клієнтом», кажуть правоохоронці. Так, біля одного з ресторанів міста «на гарячому» – під час одержання 10 тис. доларів його і затримали.

Чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Наразі він перебуває у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

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