18 листопада – День сержанта Збройних Сил України. Цього дня 1421 року розпочалася природна катастрофа в Нідерландах, відома як повінь Святої Єлизавети. У 1626-му освятили головний собор Ватикану. У 1859-му народився майбутній керівник уряду ЗУНР Кость Левицький. У 1918-му проголосила незалежність Латвія. У 1928-му вийшов перший мультфільм з Мікі Маусом. У 1935-му розпочався Варшавський процес проти членів ОУН. У 1978-му сталося наймасовіше самогубство в історії, а у 2007-му – вибух на шахті імені Засядька в Донецьку, що забрав життя понад сотні шахтарів.

Свята та пам’ятні дати 18 листопада

18 листопада – День сержанта Збройних Сил України.

У світі – Всесвітній день запобігання сексуальній експлуатації, насильству та жорстокому поводженню з дітьми та зцілення від них, а також – Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Третя середа листопада – це Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень, Всесвітній день географічних інформаційних систем і День ботоксу.

Стартує Всесвітній тиждень обізнаності про антимікробну резистентність (або ж тиждень обізнаності про антибіотики).

Також сьогодні День Мікі Мауса.

18 листопада в історії

18 листопада 1421 року почалася природна катастрофа в Нідерландах, відома як повінь Святої Єлизавети. Через потужний шторм у ніч з 18 на 19 листопада морська вода прорвала захисні греблі та затопила великі території, у тому числі землі навколо міста Дордрехт. У пізніших історичних хроніках кількість загиблих оцінювали у десятки тисяч, проте сучасні дослідники вважають ці цифри значно перебільшеними. Вони також не схильні пояснювати трагедію лише стихією: значною мірою тяжкі наслідки спричинила діяльність людини.

“Гроте-Вард, величезна сільськогосподарська територія в Голландії на кордоні з Північним Брабантом, справді була затоплена внаслідок повені Святої Єлизавети. Через видобуток торфу та солі ґрунт просідав протягом тривалого часу, перетворюючи цю місцевість на своєрідну ванну. Коли 19 листопада 1421 року під час штормового припливу прорвалася погано доглянута дамба поблизу села Брук, морська вода потекла в Гроте-Вард. Хоча говорили про 72 села, поглинуті водою, насправді Гроте-Вард налічував менше ніж 30 сіл і був домівкою щонайбільше близько 22 000 осіб. У Тільській хроніці 1450–1455 років зазначається, що “кажуть, що потонуло 2000 осіб”, — відзначає National Geographic.

За даними сучасних досліджень, початковий прорив дамби був відносно невеликим, тому багато місцевих жителів мали достатньо часу, щоб залишити небезпечну територію. Проте затоплення тривали: у 1422 році прорвалися греблі на річці Мерведі, а в 1424-му сталася нова повінь. Хоча кількість загиблих, ймовірно, суттєво перебільшена у хроніках, наслідки катастрофи справді були руйнівними. Землі Гроте-Вард стали непридатними для сільського господарства, а багато сіл – для життя. Поступово ця місцевість перетворилася на прісноводну приливну дельту з численними річковими протоками та островами. Сьогодні тут розташований один із найбільших національних парків Нідерландів – Бісбош.

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18 листопада 1626 року в Римі папа Урбан VIII освятив Собор святого Петра. Докладніше.

18 листопада 1859 року народився майбутній керівник уряду ЗУНР Кость Левицький. Докладніше.

18 листопада 1918 року проголосили незалежність Латвійської Республіки. Докладніше.

18 листопада 1928 року вважають Днем народження найвідомішого мультперсонажа всіх часів, емблеми Уолта Діснея – Мікі Мауса. Цього дня на екрани вийшов мультфільм “Пароплавчик Віллі”. Докладніше.

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18 листопада 1935 року розпочався Варшавський процес проти членів Організації українських націоналістів. Докладніше.

18 листопада 1978 року відбулося наймасовіше із задокументованих самогубств в історії. Цього дня ціанід прийняли 918 членів тоталітарної секти “Храм народів”. Докладніше.

18 листопада 2007 року сталася трагедія на шахті імені Засядька в Донецьку. Близько третьої ночі вибухнув метан на глибині понад кілометр, через що загинуло понад 100 шахтарів. Докладніше.

Церковне свято 18 листопада

18 листопада в Україні вшановують пам’ять мученика Платона. Докладніше.