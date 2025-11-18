Сьогодні 18 листопада 2025: яке свято та день в історії

18 листопада – День сержанта Збройних Сил України. Цього дня 1626 року освятили головний собор Ватикану. У 1859-му народився майбутній керівник уряду ЗУНР Кость Левицький. У 1918-му проголосила незалежність Латвія. У 1928-му вийшов перший мультфільм з Мікі Маусом. У 1935-му розпочався Варшавський процес проти членів ОУН. У 1978-му сталося наймасовіше самогубство в історії, а у 2007-му – вибух на шахті імені Засядька в Донецьку, що забрав життя понад сотні шахтарів.

Свята та пам’ятні дати 18 листопада

18 листопада – День сержанта Збройних Сил України.

У світі – Всесвітній день запобігання сексуальній експлуатації, насильству та жорстокому поводженню з дітьми та зцілення від них, а також – Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Стартує Всесвітній тиждень обізнаності про антимікробну резистентність (або ж тиждень обізнаності про антибіотики).

Також сьогодні День Мікі Мауса.

18 листопада в історії

18 листопада 1626 року в Римі папа Урбан VIII освятив Собор святого Петра. Докладніше.

18 листопада 1859 року народився майбутній керівник уряду ЗУНР Кость Левицький. Докладніше.

18 листопада 1918 року проголосили незалежність Латвійської Республіки. Докладніше.

18 листопада 1928 року вважають Днем народження найвідомішого мультперсонажа всіх часів, емблеми Уолта Діснея – Мікі Мауса. Цього дня на екрани вийшов мультфільм “Пароплавчик Віллі”. Докладніше.

18 листопада 1935 року розпочався Варшавський процес проти членів Організації українських націоналістів. Докладніше.

18 листопада 1978 року відбулося наймасовіше із задокументованих самогубств в історії. Цього дня ціанід прийняли 918 членів тоталітарної секти “Храм народів”. Докладніше.

18 листопада 2007 року сталася трагедія на шахті імені Засядька в Донецьку. Близько третьої ночі вибухнув метан на глибині понад кілометр, через що загинуло понад 100 шахтарів.

“Юхим Звягільський, бувши директором шахти Засядька багато років, перетворив її в найкривавішу шахту України — в ній загинуло більш як 200 чоловіків у різних аваріях. При цьому він залишився непотоплюваною людиною, посадити його або притягнути до відповідальності було неможливо при всіх владах, – розповідав у проєкт NV “Згадати все” донецький журналіст Денис Казанський. – Утім родичі загиблих розуміли, куди йдуть працювати їхні чоловіки та батьки. Наслідків ні для кого так і не було, родичам роздали компенсації, комусь навіть дали квартири. Люди, які йдуть працювати на шахту, знають, що там грубо порушується техніка безпеки, високий рівень метану і десь у Німеччини таку шахту давно б закрили. Але все одно йдуть туди працювати в обмін на велику зарплату. При курсі 8 грн за долар шахтарі отримували близько 10−12 тисяч гривень. Було розслідування, визнали винними тих, хто загинув під час вибуху — начебто хтось там закурив”.

Справжні причини трагедії, звісно, ​​були іншими. Насамперед – проблема в самій шахті, яка була максимально небезпечною. Вона мала дуже значну глибину – понад 1000 метрів, і спонтанні викиди метану та вугільного пилу тут відбувалися неодноразово. Тільки за часів незалежності України аварії з жертвами тут траплялися в 1999-му, 2001-му, 2002-му та 2006-му.

“На інших шахтах Донбасу шахтарів Звягільського називали смертниками”, – зазначав Казанський.

Одразу після наймасштабнішої трагедії, яка забрала життя 101 шахтаря, шахту планували закрити. Але так і не зробили цього.

“Саме ця шахта, ще з радянських часів вважалася зразково-показовою, є найбільш прибутковою у вугільній галузі України. До 5% вугілля видобувається саме тут. Експерти підрахували, що прибуток на шахті за продане вугілля – 250 мільйонів доларів щороку”, – коментувало “по гарячих слідах” Бі-Бі-Сі.

Отримувати прибутки на крові шахтарів продовжили й російські окупанти. У 2015 році, коли Донецьк уже опинився під тимчасовим контролем російських загарбників, на шахті знову стався вибух, який забрав життя 33 гірників. Лише у 2023-му окупаційна влада заявила про закриття кількох шахт, у тому числі – імені Засядька. Але це зробили не через занепокоєння життям і здоров’ям шахтарів, а через глобальну кризу вугільної галузі, що охопила всю РФ внаслідок накладених на країну санкцій.

Церковне свято 18 листопада

18 листопада в Україні вшановують пам’ять мученика Платона. Докладніше.