Великий дизайнер і засновник модного будинку Валентино Гаравані помер у Римі

Дизайнер Валентино Гаравані помер у віці 93 років: Його похорон відбудеться в Римі в п’ятницю, 23 січня, повідомляє Il Messaggero.

“Великий дизайнер помер сьогодні в тиші своєї римської резиденції, в оточенні любові близьких”, – повідомили Фонд Валентино Гаравані та Джанкарло Джамметті.

Імператор Моди

Валентино Гаравані народився 11 травня 1932 року у Вогері, але саме Рим приніс йому успіх: після нетривалого перебування в Парижі, де він працював, серед інших у Гі Лароша, він повернувся до Італії. Саме у Римі він заснував свій бренд, у 1959 році відкрив свою першу майстерню. Його партнер Джанкарло Джамметті, тоді ще студент-архітектор, відповідав за фінансову сторону справи.

У 1962 році він досяг величезного успіху: його перша колекція, представлена ​​на виставці Пітті у Флоренції, вразила всіх: французьке видання Vogue присвятило йому дві сторінки, затвердивши його як один з найпопулярніших кутюр’є у світі. Він був настільки популярний, що у 1971 році його сфотографував Енді Ворхол: його знаменитий задумливий профіль на червоному тлі став частиною колективної уяви.

Валентино Ред

Мабуть, першим стилістичним елементом, який спадає на думку при згадці Валентино Гаравані, є його відтінок «червоний Валентино». Яскравий, чуттєвий і неймовірно шикарний червоний колір, що знаходиться десь між карміновим, малиновим та кадмієвим. Легенда свідчить, що Валентино надихнувся цим відтінком під час відпустки в Іспанії.

Стиль Валентино

За минулі роки Валентино став втіленням італійської елегантності та моди. Ніхто не одягав жінок із вищого суспільства так, як він, від Жаклін Кеннеді Онассіс до Елізабет Тейлор, Шерон Стоун, Лінди Євангелісти та Джулії Робертс, яка одягла однут з його суконь, щоб отримати «Оскар» за фільм «Ерін Брокович».

Спадщина

2007 року Валентино залишив посаду голови свого модного будинку. Його спадкоємцями стали Марія Граці К’юрі та П’єр-Паоло Піччолі, які з 1999 року відповідали за аксесуари та протягом року стали креативними директорами бренду, продовживши його спадщину. Нове керівництво Valentino протягом кількох років перебуває в руках Алессандро Мікеле.