“Втрачають свідомість від голоду”. Як зараз почуваються бійці на Куп’янщині 📹

У соцмережах розгорівся скандал через фото схудлих до кісток бійців 14 ОМБР, які воюють на Куп’янському напрямку. Генштаб ЗСУ опублікував реакцію, заявивши про низку кадрових рішень. Як зараз себе почувають воїни, повідомили у самій бригаді.

Про ситуацію стало відомо з мережі “Threads”.

“14 бригада 2 механізований батальйон. Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, пʼють дощову воду. Зі звʼязком теж проблеми”, – написала авторка, додавши фото змарнілих захисників.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що систематичні авіаційні та ракетні удари РФ по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів СОУ в районі Куп’янська. Кажуть: логістика українських військ тут забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА.

“Командуванням вживаються заходи щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту на цьому напрямку. Здійснюється нарощення системи радіоелектронної боротьби. В той же час, попереднім командуванням 14 окремої механізованої бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади”, – розповіли у Генштабі.

Тож, заявили: аби виправити ситуацію ухвалили низку кадрових рішень.

“Зокрема, усунуто з посади командира 14 омбр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу. Командиром 14 омбр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов”, – йдеться у повідомленні.

Також, додали у Генштабі, завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14 ОМБР. Їхні результати обіцяють направити до правоохоронних органів.

“Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях. Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 омбр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів”, – пишуть у Генштабі.

На інцидент зреагували й в Угрупованні об’єднаних сил, назвавши ситуацію із забезпеченням військовослужбовців 14 ОМБР “жахливим управлінським соромом”. Там заявили про перевірку всієї вертикалі 10 армійського корпусу та додаткове виділення ресурсів.

Новопризначений командир бригади Тарас Максімов провів онлайн-розмову з воїнами на позиції, де склалася важка ситуація. Він зазначив, що хлопці вже отримали посилки з усім необхідним. Відео опублікували у 14 ОМБР.

“Продукти все є. Зараз усього вистачає”, – сказали бійці.

Про фізичний стан воїни відповіли так: “Ще трошки часу треба відгодуватися”.