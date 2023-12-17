Наступ провалився: на Харківщині знищили дві БМП росіян (відео)

14-а ОМБр ім. князя Романа Великого, яка обороняє Куп’янськ, показала одночасне знищення двох ворожих БМП, що йшли в атаку.

“Неймовірні пригоди ворога в смузі відповідальності 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого”, — підписали відео на сторінці бригади у фейсбуці.

На опублікованих кадрах, окрім двох БМП, що йдуть у наступ, видно чотири одиниці ворожої техніки, які захисники України підбили раніше. Техніка так і залишилася стояти в полі, а повз неї проїжджають нові цілі для української артилерії.