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Наступ провалився: на Харківщині знищили дві БМП росіян (відео)

Події 14:12   17.12.2023
Оксана Горун
Наступ провалився: на Харківщині знищили дві БМП росіян (відео)

14-а ОМБр ім. князя Романа Великого, яка обороняє Куп’янськ, показала одночасне знищення двох ворожих БМП, що йшли в атаку.

“Неймовірні пригоди ворога в смузі відповідальності 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого”, — підписали відео на сторінці бригади у фейсбуці.

На опублікованих кадрах, окрім двох БМП, що йдуть у наступ, видно чотири одиниці ворожої техніки, які захисники України підбили раніше. Техніка так і залишилася стояти в полі, а повз неї проїжджають нові цілі для української артилерії.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 14:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-а ОМБр ім. князя Романа Великого, яка обороняє Куп’янськ, показала одночасне знищення двох ворожих БМП, що йшли в атаку".