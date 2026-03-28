Відбувається зачистка Бєлгородської області – заява прикордонників України

Підрозділ безпілотних систем Держприкордонслужби України – РУБпАК “Стрікс” опублікував відео знищення російської військової техніки на території Бєлгородської області РФ.

“Пілоти “Стрікс” продовжують зачистку Бєлгородської області вибиваючи артилерію та важку броню противника”, – заявили в телеграм-каналі підрозділу 28 березня.

Безпілотники прикордонників за зміну знищили на російській території дві гармати Д-30 та БМП-3. “Стрікс” опублікував відеофіксацію точних ударів.

“Це мільйони доларів російського ВПК, які наші дрони перетворили на купу обгорілого металобрухту за кілька секунд, – наголосили оператори БпЛА. – Залишаємо окупантів без вогню, без броні та без шансів. Працюємо далі”.

Нагадаємо, нещодавно в РФ заявили про атаку безпілотника на губернатора Бєлгородської області Гладкова. Сам Гладков розповів, як ховався в Будинку культури.