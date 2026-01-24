«Жесть»: паніка у Бєлгороді, пишуть про «наймасованіший обстріл» (відео)
У деяких частинах російського міста Бєлгород зникло світло. Після 21:00 у місцевих телеграм-каналах почали писати, що «над містом гучно».
Пізніше взагалі почали з’являтися панічні повідомлення, що «это жесть», «такого никогда не было», «порядка 35-40 ракет было выпущено по Белгороду».
Також у місцевих пабліках писали, що горіла бєлгородська ТЕЦ у центрі міста.
Увага! У відео присутня ненормативна лексика.
Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про «наймасованіший обстріл міста».
«Ймовірно, «Хаймерсами». Попередньо постраждалих немає. Є пошкодження об’єктів енергетики. Нині збираємо інформацію. Чергові бригади та оперативні служби виїхали на місця», – зазначив Гладков.
Читайте також: Ситуація в енергетиці погіршилась, порівняння Києва з Харковом – огляд фронту
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Жесть»: паніка у Бєлгороді, пишуть про «наймасованіший обстріл» (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2026 в 22:03;