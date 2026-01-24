«Жесть»: паніка у Бєлгороді, пишуть про «наймасованіший обстріл» (відео)

У деяких частинах російського міста Бєлгород зникло світло. Після 21:00 у місцевих телеграм-каналах почали писати, що «над містом гучно».

Пізніше взагалі почали з’являтися панічні повідомлення, що «это жесть», «такого никогда не было», «порядка 35-40 ракет было выпущено по Белгороду».

Також у місцевих пабліках писали, що горіла бєлгородська ТЕЦ у центрі міста.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про «наймасованіший обстріл міста».

«Ймовірно, «Хаймерсами». Попередньо постраждалих немає. Є пошкодження об’єктів енергетики. Нині збираємо інформацію. Чергові бригади та оперативні служби виїхали на місця», – зазначив Гладков.