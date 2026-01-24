Live

«Жесть»: паніка у Бєлгороді, пишуть про «наймасованіший обстріл» (відео)

Події 22:03   24.01.2026
Вікторія Яковенко
«Жесть»: паніка у Бєлгороді, пишуть про «наймасованіший обстріл» (відео)

У деяких частинах російського міста Бєлгород зникло світло. Після 21:00 у місцевих телеграм-каналах почали писати, що «над містом гучно».

Пізніше взагалі почали з’являтися панічні повідомлення, що «это жесть», «такого никогда не было», «порядка 35-40 ракет было выпущено по Белгороду».

паника в Белгороде
Скриншот

Також у місцевих пабліках писали, що горіла бєлгородська ТЕЦ у центрі міста.

 

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про «наймасованіший обстріл міста».

«Ймовірно, «Хаймерсами». Попередньо постраждалих немає. Є пошкодження об’єктів енергетики. Нині збираємо інформацію. Чергові бригади та оперативні служби виїхали на місця», – зазначив Гладков.

паника в Белгороде 24 января
Скриншот

Читайте також: Ситуація в енергетиці погіршилась, порівняння Києва з Харковом – огляд фронту

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Жесть»: паніка у Бєлгороді, пишуть про «наймасованіший обстріл» (відео)
«Жесть»: паніка у Бєлгороді, пишуть про «наймасованіший обстріл» (відео)
24.01.2026, 22:03
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
З’явився Patriot? Біля Харкова перехопили балістичну ракету РФ – Левієв
З’явився Patriot? Біля Харкова перехопили балістичну ракету РФ – Левієв
24.01.2026, 17:41
У Харкові вручили підозру лікарці комісії при ТЦК: за що взяла $4500
У Харкові вручили підозру лікарці комісії при ТЦК: за що взяла $4500
24.01.2026, 19:03
Ситуація в енергетиці погіршилась, порівняння Києва з Харковом – огляд фронту
Ситуація в енергетиці погіршилась, порівняння Києва з Харковом – огляд фронту
24.01.2026, 20:00
Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Один бій йде на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
24.01.2026, 16:06

Новини за темою:

06.12.2025
«Російський КАБ роздовбав підстанцію у Бєлгородській області» – Коваленко
08.11.2025
Бєлгород частково без світла: телеграм-канали пишуть про ракетний удар по ТЕЦ
13.10.2025
Бєлгород і Курщина без світла після ударів по Харкову – РНБО України
09.10.2025
Досить у комфорті залишатись – президент про Бєлгород, звідки б’ють по Харкову
06.10.2025
“Прильоти” в Бєлгороді прокоментували в РНБО України


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Жесть»: паніка у Бєлгороді, пишуть про «наймасованіший обстріл» (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2026 в 22:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деяких частинах російського міста Бєлгород зникло світло. Після 21:00 у місцевих телеграм-каналах почали писати, що «над містом гучно».".