«Жесть»: паника в Белгороде, пишут о «самом массированном обстреле» (видео)

В некоторых частях российского города Белгород пропал свет. После 21:00 в местных Telegram-каналах начали писать, что «над городом громко».

Позже вообще начали появляться панические сообщения, что «это жесть», «такого никогда не было», «порядка 35-40 ракет было выпущено по Белгороду».

Также в местных пабликах писали, что горела белгородская ТЭЦ в центре города.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Белгородский губернатор Гладков сообщил о «самом массированном обстреле города».

«Вероятно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет. Имеются повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места», – отметил Гладков.