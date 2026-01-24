«Жесть»: паника в Белгороде, пишут о «самом массированном обстреле» (видео)
В некоторых частях российского города Белгород пропал свет. После 21:00 в местных Telegram-каналах начали писать, что «над городом громко».
Позже вообще начали появляться панические сообщения, что «это жесть», «такого никогда не было», «порядка 35-40 ракет было выпущено по Белгороду».
Также в местных пабликах писали, что горела белгородская ТЭЦ в центре города.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Белгородский губернатор Гладков сообщил о «самом массированном обстреле города».
«Вероятно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет. Имеются повреждения объектов энергетики. Сейчас собираем информацию. Дежурные бригады и оперативные службы выехали на места», – отметил Гладков.
