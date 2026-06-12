Новости Харькова — главное 12 июня: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:10
Сложнее ситуация на севере – Генштаб о боях в Харьковской области
Об 11 боях на Харьковщине, которые были в течение минувших суток, сообщил утром 12 июня Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали девять боестолкновений около Старицы, Отрадного, Лимана, Колодезного, Охримовки и Избицкого. На Купянском – украинские воины отбили два штурма оккупантов в районе Богуславки и Кондрашовки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 241 боевое столкновение. По уточненной информации вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 116 авиационных ударов, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10104 дрона-камикадзе и осуществил 3528 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.
07:30
Как прошла ночь на Харьковщине
В Харькове и области тревога прозвучала в 00:57. Ранее в Воздушных силах ВСУ информировали, что на юге региона появились вражеские БпЛА – они взяли курс на Лозовую. В 02:29 украинские защитники предупредили о реактивном дроне, который кружил над Харьковом. После чего в 02:58 дали отбой тревоги.
В 03:31 тревога прозвучала вновь – на регион опять полетели беспилотники. Угроза обстрела сохранялась до 05:00. Информации о «прилетах» и разрушениях не было, по состоянию на 07:30 над Харьковщиной – чисто.
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- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, тревоги, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 08:10;