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36 суток держали жителя Харьковщины в подвале: подозрения пленным оккупантам

Общество 14:00   28.07.2026
Виктория Яковенко
36 суток держали жителя Харьковщины в подвале: подозрения пленным оккупантам

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащим РФ, которые, по данным следствия, похитили гражданского во время боев на севере Харьковщины.

Речь идет о военнослужащих 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа ВС РФ – Денисе Агапове с позывным «Нижний» и Романе Сокове – «Зефир», сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, весной этого года они атаковали пограничный поселок Чугуевского района.

«Тогда злоумышленники захватили частное домовладение, а в подвальном помещении дома незаконно удерживали местного жителя. Там мужчину на длительное время оставляли без еды и воды, санитарных условий и доступа свежего воздуха. Злоумышленники 36 суток держали его в подвале и угрожали убийством при попытке побега», — рассказали в СБУ.

Оккупанты надеялись дождаться прибытия дополнительных подразделений армии РФ, но этого не произошло. СОУ выбили россиян с занятых позиций, освободили потерпевшего и взяли в плен обоих фигурантов.

Агапову и Сокову сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 УКУ (военные преступления, в том числе жестокое обращение с гражданским населением). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

подозрение пленным оккупантам на Харьковщине
подозрение пленным оккупантам

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 14:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащим РФ, которые, по данным следствия, похитили гражданского во время боев на севере Харьковщины.".