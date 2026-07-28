Едва не убил мать и бросился на знакомую: житель Харьковщины «сядет» на 5 лет

На Харьковщине приговор получил 26-летний мужчина. Следствие доказало, что он избил свою мать до потери сознания и бросился с кулаками на знакомую, пытавшуюся остановить его.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о событиях, произошедших в марте прошлого года в городе Слобожанское. Во время ссоры пьяный мужчина в собственной квартире нанес матери около 20 ударов кулаками в лицо и туловище, от чего та потеряла сознание и упала.

«Знакомая, которая в это время была в доме, пыталась остановить нападающего, однако он толкнул ее на угол деревянного шкафа, после чего по меньшей мере 10 раз ударил ее по лицу. Опасаясь за свою жизнь, знакомая выбежала из квартиры и позвала на помощь. В это время осужденный перетащил мать в обморок в кухню и продолжал бить ее обутыми ногами», — рассказали правоохранители.

В результате избиения мать получила тяжелые повреждения. У знакомой — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы и многочисленные ссадины, добавили в прокуратуре.

«Прибывшие по вызову правоохранители вместе с отцом фигуранта застали мужчину на кухне, когда тот все еще держал без сознания мать за шиворот одежды. Пострадавшую немедленно госпитализировали. Нападающего задержали и сообщили о подозрении», — отметили в прокуратуре.

В суде мужчина полностью признал вину и искренне раскаялся. Его признали виновным в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения (ч. 1 ст. 121 УКУ), и умышленном легком телесном повреждении, повлекшем кратковременное расстройство здоровья (ч. 2 ст. 125 УКУ).

Мужчина проведет в тюрьме пять лет.

Напомним, ранее в Харькове правоохранители вручили подозрение 50-летнему мужчине, который, по данным следствия, жестоко избил сожительницу. Женщина от полученных травм умерла, сообщали в ГУ Нацполиции Харьковской области.