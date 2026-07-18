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Обиделась, что чуть не убила. 5 раз ударила ножом знакомого на Харьковщине

Происшествия 17:56   18.07.2026
Оксана Якушко
Обиделась, что чуть не убила. 5 раз ударила ножом знакомого на Харьковщине

35-летняя жительница Печенежской громады пять раз ударила ножом знакомого после ссоры, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел 15 июля в одном из домовладений Печенежской громады, откуда медики скорой помощи и вызвали правоохранителей.

На месте полицейские установили, что во время совместного распития алкогольных напитков 35-летняя хозяйка дома и его 53-летний гость поссорились. Мужчина ударил женщину по лицу и разбил ее мобильный телефон. После этого он оставил беседку и вошел в дом.

Возмущенная действиями гостя, женщина взяла кухонный нож, пошла за ним в дом и на лестничной площадке не менее пяти раз ударила обидчика в спину.

Потерпевшего с ножевыми ранениями госпитализировали.

Полицейские задержали 35-летнюю женщину, ей сообщили о подозрении. Подозреваемую будут содержать под стражей до суда. Расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до восьми лет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2026 в 17:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летняя жительница Печенежской громады пять раз ударила ножом знакомого после ссоры, сообщает Нацполиция.".