Обиделась, что чуть не убила. 5 раз ударила ножом знакомого на Харьковщине

35-летняя жительница Печенежской громады пять раз ударила ножом знакомого после ссоры, сообщает Нацполиция.

Инцидент произошел 15 июля в одном из домовладений Печенежской громады, откуда медики скорой помощи и вызвали правоохранителей.

На месте полицейские установили, что во время совместного распития алкогольных напитков 35-летняя хозяйка дома и его 53-летний гость поссорились. Мужчина ударил женщину по лицу и разбил ее мобильный телефон. После этого он оставил беседку и вошел в дом.

Возмущенная действиями гостя, женщина взяла кухонный нож, пошла за ним в дом и на лестничной площадке не менее пяти раз ударила обидчика в спину.

Потерпевшего с ножевыми ранениями госпитализировали.

Полицейские задержали 35-летнюю женщину, ей сообщили о подозрении. Подозреваемую будут содержать под стражей до суда. Расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до восьми лет.