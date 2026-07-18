Live

«Для собственных нужд». Плантацию конопли нашли на Харьковщине (фото)

Происшествия 11:26   18.07.2026
Оксана Якушко
«Для собственных нужд». Плантацию конопли нашли на Харьковщине (фото)

Теплицы с 76 кустами конопли нашли правоохранители в селе Генеевка Чугуевского района Харьковской области, сообщает Нацполиция.

В полицию сообщили, что на Чугуевщине незаконно выращивает коноплю местный житель.

Поэтому полицейские провели санкционированный обыск, и на территории его домовладения нашли 76 тщательно ухоженных кустов конопли. По словам мужчины, растения он выращивал для собственного употребления, объяснив это многолетней вредной привычкой.

Следователи начали уголовное производство из-за незаконного посева и выращивания конопли. «Ботанику» светит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Читайте также: «Жесткий апокалипсис»: украинские БпЛА атаковали склад Wildberries под Москвой

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Вместе ради восстановления: два крупных вуза Харькова объединили усилия
Вместе ради восстановления: два крупных вуза Харькова объединили усилия
17.07.2026, 13:40
Новости Харькова — главное 18 июля: 2 погибших, 18 пострадавших, 18 атак
Новости Харькова — главное 18 июля: 2 погибших, 18 пострадавших, 18 атак
18.07.2026, 09:49
Первые минуты после атаки и последствия удара ракеты по Харькову (фото, видео)
Первые минуты после атаки и последствия удара ракеты по Харькову (фото, видео)
17.07.2026, 21:43
«Жесткий апокалипсис»: украинские БпЛА атаковали склад Wildberries под Москвой
«Жесткий апокалипсис»: украинские БпЛА атаковали склад Wildberries под Москвой
18.07.2026, 08:53
Последствия удара ракетой «Бандероль» по Харькову показала прокуратура
Последствия удара ракетой «Бандероль» по Харькову показала прокуратура
17.07.2026, 23:27
«Для собственных нужд». Плантацию конопли нашли на Харьковщине (фото)
«Для собственных нужд». Плантацию конопли нашли на Харьковщине (фото)
18.07.2026, 11:26

Новости по теме:

18.07.2026
2 погибших, 18 пострадавших, из них 5 детей: как прошли сутки на Харьковщине
17.07.2026
Последствия удара ракетой «Бандероль» по Харькову показала прокуратура
17.07.2026
Пятеро пострадали, среди них трое детей в результате удара КАБ по Изюму (фото)
17.07.2026
Псевдо-копа разоблачили в Харькове: пользовался поддельным удостоверением
16.07.2026
Харьковчанина подозревают в распространении наркотиков – что у него нашли


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Для собственных нужд». Плантацию конопли нашли на Харьковщине (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 июля 2026 в 11:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теплицы с 76 кустами конопли нашли правоохранители в селе Генеевка Чугуевского района Харьковской области, сообщает Нацполиция.".