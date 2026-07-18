«Для собственных нужд». Плантацию конопли нашли на Харьковщине (фото)

Теплицы с 76 кустами конопли нашли правоохранители в селе Генеевка Чугуевского района Харьковской области, сообщает Нацполиция.

В полицию сообщили, что на Чугуевщине незаконно выращивает коноплю местный житель.

Поэтому полицейские провели санкционированный обыск, и на территории его домовладения нашли 76 тщательно ухоженных кустов конопли. По словам мужчины, растения он выращивал для собственного употребления, объяснив это многолетней вредной привычкой.

Следователи начали уголовное производство из-за незаконного посева и выращивания конопли. «Ботанику» светит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.