Харьковчанина подозревают в распространении наркотиков – что у него нашли

Подозрение в распространении наркотиков получил харьковчанин, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Следователи и оперативники отдела полиции №2 Харьковского РУП №3 задокументировали несколько эпизодов совершения преступления. Во время первого – была зафиксирована продажа дозы «PVP». В дальнейшем фигурант снова сбыл запрещенное вещество, после чего его сразу задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – отметили в полиции.

Правоохранители также провели обыск по месту жительства подозреваемого. В результате они нашли доказательства, подтверждающие вину мужчины.

«Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины», – добавили копы.