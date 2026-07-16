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Харьковчанина подозревают в распространении наркотиков – что у него нашли

Происшествия 11:49   16.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьковчанина подозревают в распространении наркотиков – что у него нашли

Подозрение в распространении наркотиков получил харьковчанин, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Следователи и оперативники отдела полиции №2 Харьковского РУП №3 задокументировали несколько эпизодов совершения преступления. Во время первого – была зафиксирована продажа дозы «PVP». В дальнейшем фигурант снова сбыл запрещенное вещество, после чего его сразу задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – отметили в полиции.

Правоохранители также провели обыск по месту жительства подозреваемого. В результате они нашли доказательства, подтверждающие вину мужчины.

«Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины», – добавили копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 11:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение в распространении наркотиков получил харьковчанин, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".