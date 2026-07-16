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Сергей Корецкий – новый премьер-министр Украины: ВР проголосовала (видео)

Политика 12:32   16.07.2026
Виктория Яковенко
Сергей Корецкий – новый премьер-министр Украины: ВР проголосовала (видео) Скриншот

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий, до этого возглавлявший правление НАК «Нафтогаз».

«За» проголосовали 289 парламентариев, сообщил нардеп Ярослав Железняк. После этого в Раде объявили перерыв.

Голосование за Корецкого
Фото: Ярослав Железняк

Во время своего выступления Корецкий сначала подвел итог своей работы в Нафтогазе.

«Отдельно хочу поблагодарить весь коллектив, всю энергетическую отрасль. Прошлую зиму мы выстояли благодаря смелости, преданности и профессионализму. Четко осознаю, что эта зима может быть еще сложнее. Поэтому мы должны быть сплоченными и решительными, чтобы сохранить людей и сохранить системы жизнеобеспеченности государства. Я получил предложение возглавить правительство», – сказал он.

Во время выступления он также заявил, что «сделает все от себя зависящее, чтобы быть полезным для своего государства здесь и сейчас». Среди приоритетов Корецкий назвал, в частности: подготовку страны к следующей зиме, исчерпывающее обеспечение Сил обороны, поддержку прифронтовых громад и бизнеса, усиление сотрудничества с международными партнерами, дальнейшее движение Украины в ЕС.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. «За» проголосовали 258 нардепов.

Отметим, что среди кандидатов на должность премьер-министра Украины, по данным источников, был и мэр Харькова Игорь Терехов.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 12:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий, до этого возглавлявший правление НАК «Нафтогаз».".