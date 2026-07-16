Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч

По состоянию на 16 июля в Харьковской области актуальны 2442 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия специалиста-юрисконсульта с зарплатой в 50 тысяч гривен. Исполнитель работ будет иметь 40 тысяч, а главный бухгалтер – 36 тысяч.

Комплектовщик товаров будет зарабатывать 30 тысяч, машинист автомобилеразгрузчика – 29900, специалист государственной службы – 28100, инженер-программист – 26 тысяч, маркировщик – 25 тысяч, фенольник – 24500, а парашютист-пожарный – 22 тысячи.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую» линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, что начальник ХОВА Олег Синегубов заявлял, что в Харьковской области растут поступления в бюджеты и появляются новые рабочие места. По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджеты выросли на 4,6 миллиарда гривен, а количество новосозданных рабочих мест увеличилось более чем на 28 тысяч.