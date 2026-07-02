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На Харьковщине за год стало больше рабочих мест — ХОВА

Харьков 20:00   02.07.2026
Оксана Горун
На Харьковщине за год стало больше рабочих мест — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области растут поступления в бюджеты и появляются новые рабочие места.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджеты выросли на 4,6 миллиарда гривен, а количество новых рабочих мест увеличилось более чем на 28 тысяч», — привел статистику Синегубов.

Он также сообщил, что на заседании платформы «Диалог власти и бизнеса» 2 июля обсуждали обновление критериев определения критически важных предприятий и новые решения, направленные на сохранение экономической активности и рабочих мест в области.

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Напомним, на Харьковщине рынок труда остается неоднородным: если в Харькове соотношение вакансий и безработных составляет один к одному, то в Лозовой на одну вакансию претендуют 19 человек. 80% безработных, состоящих на учете, — женщины. Больше всего работодатели нуждаются в сотрудниках рабочих специальностей. Об этом в комментарии МГ «Объектив» рассказал руководитель Харьковского областного центра занятости Денис Олейник.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области растут поступления в бюджеты и появляются новые рабочие места".