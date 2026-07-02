На Харьковщине за год стало больше рабочих мест — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов заявил, что в Харьковской области растут поступления в бюджеты и появляются новые рабочие места.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в бюджеты выросли на 4,6 миллиарда гривен, а количество новых рабочих мест увеличилось более чем на 28 тысяч», — привел статистику Синегубов.

Он также сообщил, что на заседании платформы «Диалог власти и бизнеса» 2 июля обсуждали обновление критериев определения критически важных предприятий и новые решения, направленные на сохранение экономической активности и рабочих мест в области.

Напомним, на Харьковщине рынок труда остается неоднородным: если в Харькове соотношение вакансий и безработных составляет один к одному, то в Лозовой на одну вакансию претендуют 19 человек. 80% безработных, состоящих на учете, — женщины. Больше всего работодатели нуждаются в сотрудниках рабочих специальностей. Об этом в комментарии МГ «Объектив» рассказал руководитель Харьковского областного центра занятости Денис Олейник.