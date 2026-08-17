В Изюме сегодня утром прилетело по домам: город частично обесточен

Сегодня, 17 августа, около 04:00 россияне ударили беспилотнником по Изюму.

Предварительно, враг атаковал город беспилотником типа «Герань».

«В результате вражеских обстрелов зафиксировано попадание в частный жилой дом. Повреждены три многоквартирных и четыре частных жилых дома, гараж, автомобиль, а также линия электропередачи», – уточнили в Изюмской ГВА.

В результате обстрела часть абонентов остались без света. На данный момент специалисты пытаются как можно скорее восстановить электроснабжение.

Информации о пострадавших нет.