В Ізюмі сьогодні вранці прилетіло по домах: місто частково знеструмлене

Сьогодні, 17 серпня, близько 04:00 росіяни вдарили безпілотником по Ізюму.

Попередньо, ворог атакував місто безпілотником типу “Герань”.

“Унаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Пошкоджено три багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, гараж, автомобіль, а також лінію електропередачі”, – уточнили в Ізюмській МВА.

Внаслідок обстрілу частина абонентів залишилася без світла. На цей час фахівці намагаються якнайшвидше відновити електропостачання.

Інформації щодо постраждалих немає.