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В Ізюмі сьогодні вранці прилетіло по домах: місто частково знеструмлене

Події 07:35   17.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В Ізюмі сьогодні вранці прилетіло по домах: місто частково знеструмлене

Сьогодні, 17 серпня, близько 04:00 росіяни вдарили безпілотником по Ізюму. 

Попередньо, ворог атакував місто безпілотником типу “Герань”.

“Унаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Пошкоджено три багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, гараж, автомобіль, а також лінію електропередачі”, – уточнили в Ізюмській МВА.

Внаслідок обстрілу частина абонентів залишилася без світла. На цей час фахівці намагаються якнайшвидше відновити електропостачання.

Інформації щодо постраждалих немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2026 в 07:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 17 серпня, близько 04:00 росіяни вдарили безпілотником по Ізюму. ".