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Дрон ударив по Харкову ввечері 16 серпня: що відомо

Події 20:15   16.08.2026
Оксана Горун
Дрон ударив по Харкову ввечері 16 серпня: що відомо Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Увечері 16 серпня в Харкові пролунала серія повітряних тривог. Спочатку монітори попереджали про загрозу пусків ракет з території РФ, потім – про те, що в бік міста летить російський БпЛА.

Слідом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у місті.

“Влучання ударного БПЛА у Київському районі. Наслідки уточнюємо”, – написав він.

Слідом Терехов уточнив: удар прийшовся в дорогу, постраждалих на даний момент немає.

Зазначимо, що перша половина дня неділі, 16 серпня, в Харкові минула відносно спокійно. У повітряній тривозі були суттєві перерви по кілька годин. Проте ввечері сирени помітно активізувалися.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2026 в 20:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 16 серпня в Харкові пролунала серія повітряних тривог".