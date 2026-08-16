Дрон ударив по Харкову ввечері 16 серпня: що відомо

Увечері 16 серпня в Харкові пролунала серія повітряних тривог. Спочатку монітори попереджали про загрозу пусків ракет з території РФ, потім – про те, що в бік міста летить російський БпЛА.

Слідом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про “приліт” у місті.

“Влучання ударного БПЛА у Київському районі. Наслідки уточнюємо”, – написав він.

Слідом Терехов уточнив: удар прийшовся в дорогу, постраждалих на даний момент немає.

Зазначимо, що перша половина дня неділі, 16 серпня, в Харкові минула відносно спокійно. У повітряній тривозі були суттєві перерви по кілька годин. Проте ввечері сирени помітно активізувалися.