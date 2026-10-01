Понад 3,2 млн грн поза декларацією: підозра члену ЕКОПФО в Харкові

Правоохоронці вважають, що завідувач одного з відділень ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології ім. П.В. Волошина НАМН України», який також є членом ЕКОПФО, вніс недостовірні відомості до щорічної декларації за 2024 рік.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час розслідування правоохоронці встановили низку розбіжностей. Зокрема, чоловік не зазначив у декларації нежитлове приміщення площею майже 220 м² у Харкові, яке належить його дружині і вартує понад 650 тис. гривень.

“Також він не вказав 870 тис. грн доходу дружини, отриманого від продажу автомобіля BMW X7. Крім цього, серед прихованих активів опинилися корпоративні права посадовця у приватній компанії на суму понад 70 тис. гривень. Серед іншого, він не відобразив видатки на суму понад 1 млн грн, перераховані енергопостачальній організації. Окремо слідство встановило розбіжність у вартості його автомобіля Lexus LX570: у декларації вона була занижена на майже 600 тис. Гривень”, – розповіли у прокуратурі.

У підсумку загальна сума незадекларованих активів склала більше 3,2 млн гривень, зазначили правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 ККУ).

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили члена експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) однієї з міських лікарень на Харківщині, яка, за даними обласної прокуратури, подала недостовірні відомості до щорічної декларації за 2025 рік.