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Понад 3,2 млн грн поза декларацією: підозра члену ЕКОПФО в Харкові

Суспільство 14:23   01.10.2026
Вікторія Яковенко
Понад 3,2 млн грн поза декларацією: підозра члену ЕКОПФО в Харкові

Правоохоронці вважають, що завідувач одного з відділень ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології ім. П.В. Волошина НАМН України», який також є членом ЕКОПФО, вніс недостовірні відомості до щорічної декларації за 2024 рік.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час розслідування правоохоронці встановили низку розбіжностей. Зокрема, чоловік не зазначив у декларації нежитлове приміщення площею майже 220 м² у Харкові, яке належить його дружині і вартує понад 650 тис. гривень.

“Також він не вказав 870 тис. грн доходу дружини, отриманого від продажу автомобіля BMW X7. Крім цього, серед прихованих активів опинилися корпоративні права посадовця у приватній компанії на суму понад 70 тис. гривень. Серед іншого, він не відобразив видатки на суму понад 1 млн грн, перераховані енергопостачальній організації. Окремо слідство встановило розбіжність у вартості його автомобіля Lexus LX570: у декларації вона була занижена на майже 600 тис. Гривень”, – розповіли у прокуратурі.

У підсумку загальна сума незадекларованих активів склала більше 3,2 млн гривень, зазначили правоохоронці.

Чоловіку повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 ККУ).

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили члена експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО) однієї з міських лікарень на Харківщині, яка, за даними обласної прокуратури, подала недостовірні відомості до щорічної декларації за 2025 рік.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 14:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що завідувач одного з відділень ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології» вніс недостовірні відомості до щорічної декларації за 2024 рік.".