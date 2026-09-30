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Дроновий хаос у Харкові та загибель депутата – підсумки 30 вересня

Події 23:00   30.09.2026
Оксана Горун
Тетяна Литвіна
Дроновий хаос у Харкові та загибель депутата – підсумки 30 вересня

Російські безпілотники хаотично б’ють по Харкову. У ДТП загинув засновник мережі супермаркетів «Клас» депутат міськради Олександр Лобановський. На Харківщину йдуть заморозки. «Об’єктив» нагадує головні новини доби.

Загинув депутат та засновник мережі супермаркетів «Клас» Олександр Лобановський

Йому було шістдесят років. Лише цьогоріч Лобановському надали звання Почесного громадянина Харкова. Про трагічну смерть депутата повідомила пресслужба Харківської міськради, не уточнюючи причин. За інформацією «Об’єктива», Лобановський потрапив у ДТП, що сталася на автодорозі Київ – Одеса, біля села Тихий Хутір Черкаської області. За даними місцевого управління ДСНС, автомобіль «BMW» зіткнувся з КамАЗом. Внаслідок цього загинули дві людини, їхні тіла деблокували рятувальники. Ще двоє людей були травмовані.

Російські БпЛА хаотично били по Харкову протягом доби

30 вересня вдень влучання зафіксували по торговому центру в Київському районі. Мер Ігор Терехов повідомив про одну поранену людину. Напередодні ввечері прилітало по Шевченківському району, двічі – по Салтівському та двічі – по Київському. Гостру реакцію на стрес пережила дитина. Через атаку на об’єкт критичної інфраструктури в передмісті були знеструмлені Дергачі з навколишніми селами та Малоданилівська громада.

Воєнний злочин: цивільних викрали через трубу

Викрадення росіянами цивільних через газопровід під Куп’янськом розслідують як воєнний злочин. Про це заявив “Суспільному” начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко. Відео, на якому окупанти відходять із правобережжя Осколу, прикриваючись цивільними, раніше опублікував корпус “Хартія”. Слідчі наразі відновлюють повну картину події, а також встановлюють особи людей, котрі потрапили в кадр. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов наголосив, що на відео зафіксована ціла низка порушень міжнародного гуманітарного права. Подібних викрадень цивільних угруповання ще не фіксувало. Хоча раніше були епізоди, коли людей виводили пішки до РФ. Проте це відбувалося в прикордонних населених пунктах. Доля цивільних, яких затягли в трубу під Куп’янськом, поки що не відома.

Без транспортного сполучення з Харковом залишився Золочів

З 29 вересня автобуси звідти не їздять, електрички скасували ще навесні. Начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко в коментарі “Віснику Богодухівщини” пояснив: рішення припинити роботу на маршруті ухвалив перевізник. Причина – в підвищеній загрозі атаки FPV-дронів. Змусити перевізника відновити роботу місцева влада не може, інших охочих обслуговувати маршрут не знайшли. Зараз єдиний транспортний варіант для жителів Золочева – поїздка автівками (сусідів або нелегальних перевізників), які “пролітають” дорогу до Дергачів на великій швидкості.

Заморозки йдуть в Україну

Попередження опублікували Укргідрометцентр і ДСНС. Першими відчують низькі температури жителі західних і північних регіонів. На Харківщині від 0 до -3 градусів на поверхні ґрунту прогнозують 3 жовтня.

Також сьогодні МГ «Об’єктив» повідомляла наступне:

Автор: Оксана Горун, Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські безпілотники хаотично б’ють по Харкову. У ДТП загинув засновник супермаркетів «Клас» депутат міськради Олександр Лобановський. «Об’єктив» нагадує головні новини доби.".