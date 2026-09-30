Пориви вітру до 20 м/с та до +19: погода в Харкові та області на 1 жовтня

У четвер, 1 жовтня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без істотних опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 7–9 градусів, удень — 17–19, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 6–11 градусів, удень — 15–20.

Вітер північно-східний, 9 – 14 м/с, вдень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, заморозки йдуть в Україну. Попередження опублікували Укргідрометцентр і ДСНС. Першими відчують низькі температури жителі західних і північних регіонів. На Харківщині від 0 до -3 градусів на поверхні ґрунту прогнозують 3 жовтня.