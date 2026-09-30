Особливий боєзаряд: росіяни знайшли новий спосіб залишити українців без світла

Сьогодні, 30 вересня, російські військові вперше застосували на реактивному БПЛА спеціальний боєзаряд. Він спеціально створений для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

Про це повідомив технологічний радник президента Сергій Бескрестнов із позивним Флеш.

За його словами, боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН) складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

“Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач”, – вважає Флеш.

Сьогодні вдень росіяни вдарили по лінії електропередач у Києві. В Укренерго повідомили, що внаслідок обстрілу в частині Києва, Київської, Чернігівської та Житомирської областей запроваджено аварійні відключення.

Відео удару опублікував у своєму телеграм-каналі Сергій Стерненко.

Нагадаємо, деякі енергетичні об’єкти у Харківській області росіяни атакували понад 50 разів. Тільки після того, як їх припинили відновлювати, атаки припинилися, розповіли у Харківобленерго. Водночас будівництво захисних споруд над об’єктами енергетики на Харківщині триває, кажуть енергетики.