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Військового з тяжкою травмою легень врятували у харківському шпиталі

Здоровье 19:22   30.09.2026
Тетяна Литвіна
Військового з тяжкою травмою легень врятували у харківському шпиталі Фото: Військово-медичний клінічний центр Північного регіону

Військового, який отримав важкі травми, у тому числі легеней, вдалося врятувати медикам харківського госпіталю спільно з колегами з Інституту серця. Про це повідомили у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Пацієнту – 30 років, він служив водієм. Хлопець отримав складну травму хребта, було пошкоджено грудну аорту, з якої тромб заблокував підколінну артерію, була загроза втратити ногу. Також у пацієнта було тяжке пошкодження грудної клітини та забій легень.

Бригада з Києва терміново приїхала до Харкова з апаратом ЕКМО – це екстракорпоральна мембранна оксигенація. Обладнання насичує кров киснем поза організмом і вже насичене повертає до тіла пацієнта, виконуючи таким чином функцію легень. Такої апаратури у шпиталі  немає.

“Це найвищий рівень інтенсивної терапії”, – каже провідний анестезіолог Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Дмитро Макаров.

До служби в армії Дмитро працював у столичній Феофанії, має великий досвід роботи з таким обладнанням.

“Через пошкодження легень штучної вентиляції нам було недостатньо. Тому ми зв’язалися з колегами з Інституту серця. У нас уже був досвід взаємодії. Вони привезли до Харкова апарат ЕКМО, ми встановили канюлі в стегнові вени на двох ногах: з однієї забирали кров, в іншу повертали кров, вже насичену киснем, вже насичену кисню. Щойно розпочали процедуру, пацієнту стало легше, ми змогли стабілізувати його стан для транспортування в Київ. Якби наші колеги з Інституту серця з цим обладнанням не прибули, пацієнт помер би або міг би отримати незворотні ушкодження, пов’язані з тривалою гіпоксією. Наприклад, постраждав би головний мозок. У нього, в принципі, уже зʼявилися первинні зміни у роботі серця, пов’язані з браком кисню. Тому колеги встигли приїхати, я би сказав, упритул”, – розповів Макаров.

Наразі пацієнта лікують у Києві.

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Нагадаємо, раніше у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону повідомляли про встановлення власної сонячної електростанції. Електроенергії власної генерації тепер вистачить на безперебійне живлення найважливіших відділень: операційного блоку, реанімацій та приймального відділення.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2026 в 19:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військового, який отримав важкі травми, у тому числі легеней, вдалося врятувати медикам харківського госпіталю спільно з колегами з Інституту серця.".