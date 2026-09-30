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Военного с тяжелой травмой легких спасли в харьковском госпитале

Здоровье 19:22   30.09.2026
Татьяна Литвина
Военного с тяжелой травмой легких спасли в харьковском госпитале Фото: Военно-медицинский клинический центр Северного региона

Военного, получившего тяжелые травмы, в том числе легкого удалось спасти медикам харьковского госпиталя совместно с коллегами из Института сердца. Об этом сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Пациенту – 30 лет, он служит водителем. Парень получил сложную травму позвоночника, была повреждена грудная аорта, из которой тромб заблокировал подколенную артерию, была угроза потерять ногу. Также у пациента было тяжелое повреждение грудной клетки и ушиб легких.

Бригада из Киева срочно приехала в Харьков с аппаратом ЭКМО – это экстракорпоральная мембранная оксигенация. Оборудование насыщает кровь кислородом вне организма и уже насыщенное возвращает в тело пациента, выполняя таким образом функцию легких. Такой аппаратуры в госпитале у нас нет.

«Это самый высокий уровень интенсивной терапии», — говорит ведущий анестезиолог Военно-медицинского клинического центра Северного региона Дмитрий Макаров.

До службы в армии Дмитрий работал в столичной Феофании, имеет большой опыт работы с таким оборудованием.

«Из-за повреждения легких искусственной вентиляции нам было недостаточно. Поэтому мы связались с коллегами из Института сердца. У нас уже был опыт взаимодействия. Они привезли в Харьков аппарат ЭКМО, мы установили канюли в бедренные вены на двух ногах: из одной забирали кровь, в другую возвращали кровь, уже насыщенную кислородом. Как только начали процедуру, пациенту стало легче, мы смогли стабилизировать его состояние для транспортировки в Киев. Если бы наши коллеги из Института сердца с этим оборудованием не прибыли, пациент умер бы или мог получить необратимые повреждения, связанные с длительной гипоксией. Например, пострадал бы мозг. У него, в принципе, уже появились первичные изменения в работе сердца, связанные с нехваткой кислорода. Поэтому коллеги успели приехать, я бы сказал, впритык», – рассказал Дмитрий Макаров.

Сейчас пациента лечат в Киеве.

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Напомним, ранее в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона сообщали об установке собственной солнечной электростанции. Электроэнергии собственной генерации теперь хватит на бесперебойное питание важнейших отделений: операционного блока, реанимаций и приемного отделения.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 19:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военного, получившего тяжелые травмы, в том числе легкого удалось спасти медикам харьковского госпиталя совместно с коллегами из Института сердца.".