13-летнюю харьковчанку прооперировали во Львове – и избавили от боли

13-летняя девочка из Харькова, наконец, может передвигаться без боли — ее прооперировала команда львовских ортопедов-травматологов Центра детской медицины больницы «Охматдет», сообщили на странице учреждения.

Даниэла родилась с поражением центральной нервной системы, у нее детский церебральный паралич (ДЦП). Поэтому с раннего детства девочка не могла самостоятельно ходить. Операция, сделанная Даниэле, является одной из самых сложных в детской ортопедии – это полная реконструкция тазобедренного сустава.

Около шести лет назад из-за нестабильности тазобедренных суставов у девочки постепенно сформировался вывих тазобедренного сустава. Внешне это выглядело как укорочение ноги, ограниченная опора, нарушение движений и боль. Внутри произошло разрушение сустава.

«Половина головки бедренной кости была фактически стерта. Это не происходит через неделю или месяц — это годы боли, которые не всегда видны снаружи», — объяснил руководитель ортопед-травматолог Центра, областной эксперт Александр Корольков,

По рекомендации коллег Даниэлу направили к врачу Центра Александру Королькову. После онлайн-консультации, анализа рентгеновских снимков и видео стало понятно, что без операции состояние ребенка будет только ухудшаться.

Семья приехала во Львов из Харькова – города, живущего под постоянной угрозой обстрелов.

«Я не могу оставить ребенка самого ни на день, ни на ночь. Но мы шли на это сознательно, потому что главное – результат и врач», — рассказала мать Даниэлы Яна.

«Наша задача — не просто «поставить кость на место», а дать ребенку стабильный, безболезненный сустав и шанс на вертикализацию (стояние ровно)», — пояснил Корольков.

После операции Даниэла находилась в гипсе ориентировочно еще два месяца. Уже с 5-7 дня после вмешательства ее начали постепенно ставить в вертикальное положение в гипсовой повязке – это была своеобразная реабилитация, подготовка к вертикализации уже в ортезах.

Девочке предстоит длительный путь: реабилитация, еще несколько этапных операций на другом тазобедренном суставе, коленях и стопах. Но врачи уверены: в результате Даниэла сможет самостоятельно ходить, пусть и с помощью ортезов и ходунков, но без боли.