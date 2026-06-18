13-летнюю харьковчанку прооперировали во Львове – и избавили от боли
13-летняя девочка из Харькова, наконец, может передвигаться без боли — ее прооперировала команда львовских ортопедов-травматологов Центра детской медицины больницы «Охматдет», сообщили на странице учреждения.
Даниэла родилась с поражением центральной нервной системы, у нее детский церебральный паралич (ДЦП). Поэтому с раннего детства девочка не могла самостоятельно ходить. Операция, сделанная Даниэле, является одной из самых сложных в детской ортопедии – это полная реконструкция тазобедренного сустава.
Около шести лет назад из-за нестабильности тазобедренных суставов у девочки постепенно сформировался вывих тазобедренного сустава. Внешне это выглядело как укорочение ноги, ограниченная опора, нарушение движений и боль. Внутри произошло разрушение сустава.
«Половина головки бедренной кости была фактически стерта. Это не происходит через неделю или месяц — это годы боли, которые не всегда видны снаружи», — объяснил руководитель ортопед-травматолог Центра, областной эксперт Александр Корольков,
По рекомендации коллег Даниэлу направили к врачу Центра Александру Королькову. После онлайн-консультации, анализа рентгеновских снимков и видео стало понятно, что без операции состояние ребенка будет только ухудшаться.
Семья приехала во Львов из Харькова – города, живущего под постоянной угрозой обстрелов.
«Я не могу оставить ребенка самого ни на день, ни на ночь. Но мы шли на это сознательно, потому что главное – результат и врач», — рассказала мать Даниэлы Яна.
«Наша задача — не просто «поставить кость на место», а дать ребенку стабильный, безболезненный сустав и шанс на вертикализацию (стояние ровно)», — пояснил Корольков.
После операции Даниэла находилась в гипсе ориентировочно еще два месяца. Уже с 5-7 дня после вмешательства ее начали постепенно ставить в вертикальное положение в гипсовой повязке – это была своеобразная реабилитация, подготовка к вертикализации уже в ортезах.
Девочке предстоит длительный путь: реабилитация, еще несколько этапных операций на другом тазобедренном суставе, коленях и стопах. Но врачи уверены: в результате Даниэла сможет самостоятельно ходить, пусть и с помощью ортезов и ходунков, но без боли.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: врач-ортопед, львов, операция, харків'янка, харьковчанка;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 18:46;