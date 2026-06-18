Live

13-летнюю харьковчанку прооперировали во Львове – и избавили от боли

Общество 18:46   18.06.2026
Оксана Якушко
13-летнюю харьковчанку прооперировали во Львове – и избавили от боли Фото: Центр детской медицины больницы «Охматдет» во Львове / Facebook

13-летняя девочка из Харькова, наконец, может передвигаться без боли — ее прооперировала команда львовских ортопедов-травматологов Центра детской медицины больницы «Охматдет», сообщили на странице учреждения.

Даниэла родилась с поражением центральной нервной системы, у нее детский церебральный паралич (ДЦП). Поэтому с раннего детства девочка не могла самостоятельно ходить. Операция, сделанная Даниэле, является одной из самых сложных в детской ортопедии – это полная реконструкция тазобедренного сустава.

Около шести лет назад из-за нестабильности тазобедренных суставов у девочки постепенно сформировался вывих тазобедренного сустава. Внешне это выглядело как укорочение ноги, ограниченная опора, нарушение движений и боль. Внутри произошло разрушение сустава.

«Половина головки бедренной кости была фактически стерта. Это не происходит через неделю или месяц — это годы боли, которые не всегда видны снаружи», — объяснил руководитель ортопед-травматолог Центра, областной эксперт Александр Корольков,

По рекомендации коллег Даниэлу направили к врачу Центра Александру Королькову. После онлайн-консультации, анализа рентгеновских снимков и видео стало понятно, что без операции состояние ребенка будет только ухудшаться.

Семья приехала во Львов из Харькова – города, живущего под постоянной угрозой обстрелов.

«Я не могу оставить ребенка самого ни на день, ни на ночь. Но мы шли на это сознательно, потому что главное – результат и врач», — рассказала мать Даниэлы Яна.

«Наша задача — не просто «поставить кость на место», а дать ребенку стабильный, безболезненный сустав и шанс на вертикализацию (стояние ровно)», — пояснил Корольков.

После операции Даниэла находилась в гипсе ориентировочно еще два месяца. Уже с 5-7 дня после вмешательства ее начали постепенно ставить в вертикальное положение в гипсовой повязке – это была своеобразная реабилитация, подготовка к вертикализации уже в ортезах.

Девочке предстоит длительный путь: реабилитация, еще несколько этапных операций на другом тазобедренном суставе, коленях и стопах. Но врачи уверены: в результате Даниэла сможет самостоятельно ходить, пусть и с помощью ортезов и ходунков, но без боли.

Читайте также: Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)
Тюльпанное дерево начинает цвести в Харькове: где его можно увидеть (фото)
18.06.2026, 16:19
Новости Харькова – главное за 18 июня: Москва в дыму, подорвался мужчина
Новости Харькова – главное за 18 июня: Москва в дыму, подорвался мужчина
18.06.2026, 17:30
Гроза, град, шквал: на Харьков и область надвигается опасная погода
Гроза, град, шквал: на Харьков и область надвигается опасная погода
18.06.2026, 13:55
Сегодня 18 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 июня 2026: какой праздник и день в истории
18.06.2026, 06:00
13-летнюю харьковчанку прооперировали во Львове – и избавили от боли
13-летнюю харьковчанку прооперировали во Львове – и избавили от боли
18.06.2026, 18:46
Почти 3 тысячи единиц оружия и 2,4 миллиона патронов держали харьковчане дома
Почти 3 тысячи единиц оружия и 2,4 миллиона патронов держали харьковчане дома
18.06.2026, 19:26

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «13-летнюю харьковчанку прооперировали во Львове – и избавили от боли», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 июня 2026 в 18:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13-летняя девочка из Харькова сможет передвигаться без боли после операции команды львовских ортопедов-травматологов Центра детской медицины больницы «Охматдет». ".