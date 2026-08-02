Жара до 35 градусов и туман. Прогноз погоды на 3 августа в Харькове и области
Прогноз погоды на понедельник, 3 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области днем не ожидают осадки. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. В течение дня будет сохраняться облачная погода 🌤.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 14 до 19°, днем от 30 до 35°.
В Харькове день прогнозируется без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман 🌫.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем столбик термометра поднимется до 30 – 32°.