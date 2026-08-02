Live

Жара до 35 градусов и туман. Прогноз погоды на 3 августа в Харькове и области

Погода 19:54   02.08.2026
Оксана Якушко
Жара до 35 градусов и туман. Прогноз погоды на 3 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на понедельник, 3 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области днем не ожидают осадки. Ночью и утром прогнозируют слабый туман. В течение дня будет сохраняться облачная погода 🌤.
Ветер прогнозируют северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 14 до 19°, днем ​​от 30 до 35°.

В Харькове день прогнозируется без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман 🌫.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 14 – 16°, днем ​​столбик термометра поднимется до 30 – 32°.

Читайте также: 3 августа трамвай изменит маршрут в одном из районов Харькова

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Взрывы под Харьковом 2 августа: РФ атаковала почтовый терминал, есть погибший
Взрывы под Харьковом 2 августа: РФ атаковала почтовый терминал, есть погибший
02.08.2026, 13:25
Новости Харькова — главное 2 августа: атака на терминал Новой почты и пожар
Новости Харькова — главное 2 августа: атака на терминал Новой почты и пожар
02.08.2026, 16:50
Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине
Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине
02.08.2026, 08:56
Терминал Новой почты под Харьковом разрушен двумя ударами БпЛА
Терминал Новой почты под Харьковом разрушен двумя ударами БпЛА
02.08.2026, 16:40
Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
01.08.2026, 21:40
Жара до 35 градусов и туман. Прогноз погоды на 3 августа в Харькове и области
Жара до 35 градусов и туман. Прогноз погоды на 3 августа в Харькове и области
02.08.2026, 19:54

Новости по теме:

01.08.2026
Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
30.07.2026
Готовимся к жаре: прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
29.07.2026
Ветер перемен: прогноз погоды в Харькове и области на 30 июля
28.07.2026
Второй день ненастья: прогноз погоды в Харькове и области на 29 июля
27.07.2026
Гроза и град — прогноз погоды в Харькове и области на 28 июля


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жара до 35 градусов и туман. Прогноз погоды на 3 августа в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 19:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на понедельник, 3 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".