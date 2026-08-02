3 августа трамвай изменит маршрут в одном из районов Харькова

В понедельник, 3 августа, с 10:00 до 14:00 трамвай №20 временно сменит маршрут, сообщает Харьковский горсовет.

Движение трамваев на ул. Клочковская, на участке от ул. Европейской до пр. Победы, временно прекратят.

Это связано с ремонтом контактной сети, пояснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

В это время трамвай №20 будет ходить следующим образом:

от вокзала «Харьков-Пассажирский» до ул. Европейской; от разворотной цепи «Пр. Победы» в разворотный круг «Малая Даниловка».

В отсутствие трамвайного движения на ул. Клочковской будет курсировать временный автобус №221: ул. Европейская – ул. Клочковская (УкрНИИпротезирование).