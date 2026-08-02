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Терминал Новой почты под Харьковом разрушен двумя ударами БпЛА

Происшествия 16:40   02.08.2026
Оксана Якушко
Терминал Новой почты под Харьковом разрушен двумя ударами БпЛА Удар по терминалу Новой почты 2 августа 2026 года. Фото: Новая почта

Утром 2 августа россияне нанесли удары БпЛА по населенному пункту в Харьковском районе, сообщает Нацполиция.

«В результате двух попаданий разрушен терминал Новой почты в Харьковской области. К сожалению, в результате вражеской атаки погиб сотрудник компании-перевозчика. Мы на постоянной связи с семьей погибшего и оказываем всю необходимую помощь и поддержку. Новая почта оперативно перестроила логистику», — сообщила пресс-служба Новой почты.

Повреждены оборудование почтового терминала и автомобили, произошел пожар.

Тело погибшего было обнаружено во время осмотра места удара, отметили в Нацполиции.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», удар по Новой почты произошел в пригороде Харькова около 10:35 2 августа.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 16:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 августа россияне нанесли удары БпЛА по населенному пункту в Харьковском районе, сообщает Нацполиция.".