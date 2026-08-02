Терминал Новой почты под Харьковом разрушен двумя ударами БпЛА

Удар по терминалу Новой почты 2 августа 2026 года. Фото: Новая почта

Утром 2 августа россияне нанесли удары БпЛА по населенному пункту в Харьковском районе, сообщает Нацполиция.

«В результате двух попаданий разрушен терминал Новой почты в Харьковской области. К сожалению, в результате вражеской атаки погиб сотрудник компании-перевозчика. Мы на постоянной связи с семьей погибшего и оказываем всю необходимую помощь и поддержку. Новая почта оперативно перестроила логистику», — сообщила пресс-служба Новой почты.

Повреждены оборудование почтового терминала и автомобили, произошел пожар.

Тело погибшего было обнаружено во время осмотра места удара, отметили в Нацполиции.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», удар по Новой почты произошел в пригороде Харькова около 10:35 2 августа.