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Термінал Нової пошти під Харковом зруйнований двома ударами БпЛА

Події 16:40   02.08.2026
Оксана Якушко
Термінал Нової пошти під Харковом зруйнований двома ударами БпЛА

Вранці 2 серпня росіяни завдали ударів БпЛА по населеному пункту у Харківському районі, повідомляє Нацполіція.

«Внаслідок двох влучань зруйновано поштовий термінал Нової пошти на Харківщині. На жаль, у результаті ворожої атаки загинув співробітник компанії-перевізника. Ми на постійному зв’язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку. Нова пошта оперативно перебудувала логістику», – повідомила пресслужба Нової пошти.

Пошкоджено обладнання поштового термінала та автомобілі, сталася пожежа.

Тіло загиблого виявили під час огляду місця удару, зазначили у Нацполіції.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, удар по Новій пошті стався у передмісті Харкова близько 10:35 2 серпня.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2026 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 2 серпня росіяни завдали ударів БпЛА по населеному пункту у Харківському районі, повідомляє Нацполіція.".