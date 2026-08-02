Термінал Нової пошти під Харковом зруйнований двома ударами БпЛА

Вранці 2 серпня росіяни завдали ударів БпЛА по населеному пункту у Харківському районі, повідомляє Нацполіція.

«Внаслідок двох влучань зруйновано поштовий термінал Нової пошти на Харківщині. На жаль, у результаті ворожої атаки загинув співробітник компанії-перевізника. Ми на постійному зв’язку з родиною загиблого та надаємо всю необхідну допомогу і підтримку. Нова пошта оперативно перебудувала логістику», – повідомила пресслужба Нової пошти.

Пошкоджено обладнання поштового термінала та автомобілі, сталася пожежа.

Тіло загиблого виявили під час огляду місця удару, зазначили у Нацполіції.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, удар по Новій пошті стався у передмісті Харкова близько 10:35 2 серпня.