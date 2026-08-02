10 постраждалих, серед них троє дітей – як минула доба у Харківській області

Минулої доби російські удари припали по Харкову і 19 населеним пунктам Харківської області, передає ХОВА.

Внаслідок обстрілу постраждали 10 людей, серед них троє дітей, повідомляє Нацполіція.

У Харків зазнали гострої реакції на стрес 74-річний чоловік, 13-річний хлопчик і 8-річна дівчинка.

У селі Логачівка Роганської громади отримали гостру реакцію на стрес жінки 75 і 65 років.

У селі Бурбулатове Близнюківської громади поранено 17-річного хлопця; у селі Циркуни зазнав поранень 39-річний чоловік, він відмовився від шпиталізації.

У селищі Золочів зазнав поранень 40-річний чоловік; між сіл Цупівка і Прудянка Дергачівської громади поранено жінок 74 і 73 років.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський, Індустріальний, Салтівський, Київський райони Харкова, застосувавши 2 ракети, 3 КАБи,14 БпЛА типу «Герань-2», 8 БпЛА типу «Молнія», 10 fpv-дронів, 24 БпЛА (тип встановлюють).

У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок, 3 складські будівлі, АЗС, СТО, 6 автомобілів, гаражний кооператив.

У Богодухівському районі пошкоджені автомобіль екстреної медичної допомоги, автівка, автобус (сел. Золочів), автомобіль (с. Цапівка), адмінбудівля (с. Сінне), складська будівля (с. Леськівка).

У Куп’янському районі пошкоджені електромережі (сел. Великий Бурлук).

В Ізюмському районі пошкоджені 11 приватних будинків, складська будівля, електромережі (м. Ізюм), будинок культури, гаражі (сел. Савинці).

У Харківському районі пошкоджені автівка (с. Лещенки), 2 АЗС (с. Подвірки, с. Дворічний Кут), заклад освіти (м. Дергачі), приватний будинок (с. Логачівка), приватний будинок, господарча споруда (с. Ставище).

У Лозівському районі пошкоджені приватний будинок, медичний заклад (с. Бурбулатове), приватний будинок (м. Лозова).