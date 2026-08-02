10 пострадавших, среди них трое детей — как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки российские удары пришлись по Харькову и 19 населенным пунктам Харьковской области, передает ХОВА.

В результате обстрелов пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщает Нацполиция.

В Харькове подверглись острой реакции на стресс 74-летний мужчина, 13-летний мальчик и 8-летняя девочка.

В селе Логачевка Роганской громады получили острую реакцию на стресс женщины 75 и 65 лет.

В селе Бурбулатово Близнюковской гпромады ранен 17-летний парень; в селе Циркуны получил ранения 39-летний мужчина, он отказался от госпитализации.

В поселке Золочев получил ранения 40-летний мужчина; между сел Цуповка и Прудянка Дергачевской громады ранены женщины 74 и 73 лет.

Враг атаковал БпЛА Шевченковский, Индустриальный, Салтовский, Киевский районы Харькова, применив 2 ракеты, 3 КАБ,14 БпЛА типа «Герань-2», 8 БпЛА типа «Молния», 10 fpv-дронов, 24 БпЛА (тип устанавливают).

В Харькове поврежден многоквартирный дом, 3 складских здания, АЗС, СТО, 6 автомобилей, гаражный кооператив.

В Богодуховском районе повреждены автомобиль скорой помощи, машина, автобус (поселок Золочев), автомобиль (с. Цаповка), админздание (с. Сенное), складское здание (с. Лесковка).

В Купянском районе повреждены электросети (поселок Великий Бурлук).

В Изюмском районе повреждены 11 частных домов, складское здание, электросети (г. Изюм), дом культуры, гаражи (поселок Савинцы).

В Харьковском районе повреждены автомобиль (с. Лещенко), 2 АЗС (с. Подворки, с. Двуречный Кут), учебное заведение (г. Дергачи), частный дом (с. Логачевка), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Ставище).

В Лозовском районе повреждены частный дом, медицинское учреждение (с. Бурбулатово), частный дом (г. Лозовая).