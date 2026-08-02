Live

10 пострадавших, среди них трое детей — как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 10:45   02.08.2026
Оксана Якушко
10 пострадавших, среди них трое детей — как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки российские удары пришлись по Харькову и 19 населенным пунктам Харьковской области, передает ХОВА.

В результате обстрелов пострадали 10 человек, в том числе трое детей, сообщает Нацполиция.

В Харькове подверглись острой реакции на стресс 74-летний мужчина, 13-летний мальчик и 8-летняя девочка.

В селе Логачевка Роганской громады получили острую реакцию на стресс женщины 75 и 65 лет.

В селе Бурбулатово Близнюковской гпромады ранен 17-летний парень; в селе Циркуны получил ранения 39-летний мужчина, он отказался от госпитализации.

В поселке Золочев получил ранения 40-летний мужчина; между сел Цуповка и Прудянка Дергачевской громады ранены женщины 74 и 73 лет.

Враг атаковал БпЛА Шевченковский, Индустриальный, Салтовский, Киевский районы Харькова, применив 2 ракеты, 3 КАБ,14 БпЛА типа «Герань-2», 8 БпЛА типа «Молния», 10 fpv-дронов, 24 БпЛА (тип устанавливают).

В Харькове поврежден многоквартирный дом, 3 складских здания, АЗС, СТО, 6 автомобилей, гаражный кооператив.

В Богодуховском районе повреждены автомобиль скорой помощи, машина, автобус (поселок Золочев), автомобиль (с. Цаповка), админздание (с. Сенное), складское здание (с. Лесковка).

В Купянском районе повреждены электросети (поселок Великий Бурлук).

В Изюмском районе повреждены 11 частных домов, складское здание, электросети (г. Изюм), дом культуры, гаражи (поселок Савинцы).

В Харьковском районе повреждены автомобиль (с. Лещенко), 2 АЗС (с. Подворки, с. Двуречный Кут), учебное заведение (г. Дергачи), частный дом (с. Логачевка), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Ставище).

В Лозовском районе повреждены частный дом, медицинское учреждение (с. Бурбулатово), частный дом (г. Лозовая).

Читайте также: Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
Жара усиливается: прогноз погоды на 2 августа
01.08.2026, 21:40
Сегодня 2 августа 2026: какой день в истории
Сегодня 2 августа 2026: какой день в истории
02.08.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 1 августа: массированный обстрел, «прилет» в городе
Новости Харькова — главное 1 августа: массированный обстрел, «прилет» в городе
01.08.2026, 21:37
Новости Харькова — главное 2 августа: пожар, пострадавшие, бои на севере
Новости Харькова — главное 2 августа: пожар, пострадавшие, бои на севере
02.08.2026, 10:42
Вечером взрывы вновь звучат в Харькове – под атакой АЗС
Вечером взрывы вновь звучат в Харькове – под атакой АЗС
01.08.2026, 19:51
10 пострадавших, среди них трое детей — как прошли сутки на Харьковщине
10 пострадавших, среди них трое детей — как прошли сутки на Харьковщине
02.08.2026, 10:45

Новости по теме:

02.08.2026
Два пожара, пятеро пострадавших, среди них дети и спасатель на Харьковщине
30.07.2026
Более двух лет получал пенсию умершей матери: харьковчанину вручили подозрение
30.07.2026
Работа в Харькове и области: кому предлагают 60 тысяч гривен (вакансии)
29.07.2026
Полиция разыскивает в Харькове женщину-водителя, которая сбежала с места ДТП
29.07.2026
На Харьковщине будут проводить разминирование – когда и где


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «10 пострадавших, среди них трое детей — как прошли сутки на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 10:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки российские удары пришлись по Харькову и 19 населенным пунктам Харьковской области, передает ХОВА.".