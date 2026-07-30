Работа в Харькове и области: кому предлагают 60 тысяч гривен (вакансии)

По состоянию на 30 июля в Харьковской области актуальны 2607 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия директора финансового с зарплатой в 60 тысяч гривен. Экономист будет получать 40 тысяч, а врач-терапевт – 39990.

Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобильных средств будет зарабатывать 39950 гривен, пожарный-спасатель – 30 тысяч, офицер-психолог – 27 тысяч, комплектовщик мебели – 25 тысяч, составитель-упаковщик – 24360, специалист по социальной работе – 23 тысячи, табельник – 19500.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, среди абитуриентов существенно вырос спрос на архитектурные, строительные и энергетические специальности, в то время как заинтересованность экономическими направлениями значительно упала, констатировал в комментарии МГ «Объектив» ректор Харьковского национального университета городского хозяйства имени Бекетова Игорь Белецкий.

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