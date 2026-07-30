Более двух лет получал пенсию умершей матери: харьковчанину вручили подозрение

Правоохранители установили, что 64-летний харьковчанин после смерти матери продолжил пользоваться ее банковской картой и распоряжаться пенсионными выплатами.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, после смерти матери мужчина не сообщил органам Пенсионного фонда о наличии оснований для прекращения выплаты пенсии.

«В результате с июля 2022 года по январь 2025 года на банковский счет умершей продолжали поступать пенсионные выплаты», — установили правоохранители.

Следствие выяснило, что фигурант незаконно завладел государственными средствами на общую сумму более 77 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве.

Напомним, средняя пенсия в Украине составляет сейчас 7273 грн (около 163$). Самые большие выплаты пожилых людей из Киева, самые маленькие — в западных регионах. На Харьковщине же получают чуть меньше, чем в среднем по стране – 7255 гривен. Об этом свидетельствует аналитика «Опендатабот».