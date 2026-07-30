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Терехов сообщил о реконструкции Соборного сквера: договор с УПЦ (МП) расторгли

Общество 14:21   30.07.2026
Виктория Яковенко
Терехов сообщил о реконструкции Соборного сквера: договор с УПЦ (МП) расторгли Фото: Харьковский горсовет

Соборный сквер в центре Харькова вернули в распоряжение громады. Теперь его планируют реконструировать, сообщил мэр города Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

По данным Терехова, в 2008 году земельный участок по улице Университетской, 8/10 передали в аренду Харьковской епархии УПЦ (МП) до 2057 года. Но накануне, во время сессии, депутаты приняли решение о прекращении действия этого договора и указанная территория вернулась в распоряжение города.

Речь идет о более чем 3 га земли, в состав которой входят Соборный сквер, участок с энергетическим объектом и территория со зданием епархии, уточнили и мэрии.

Терехов отметил: несмотря на то, что сейчас основные расходы бюджета направлены на поддержку военных и социальных нужд жителей, город должен провести работы по благоустройству сквера, поскольку эта территория нуждается в обновлении.

«Сегодня сквер находится не в надлежащем состоянии, в отличие от других зеленых зон Харькова, поэтому его необходимо реконструировать. Это центральная часть города, и мы должны навести там порядок. Я уже поручил проработать соответствующий проект», – подчеркнул мэр.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 14:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Соборный сквер в центре Харькова вернули в распоряжение громады. Теперь его планируют реконструировать, сообщил мэр города Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.".