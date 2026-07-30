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Терехов анонсував реконструкцію Соборного скверу: договір з УПЦ (МП) розірвали

Суспільство 14:21   30.07.2026
Вікторія Яковенко
Терехов анонсував реконструкцію Соборного скверу: договір з УПЦ (МП) розірвали Фото: Харківська міськрада

Соборний сквер у центрі Харкова повернули в розпорядження громади. Тепер його планують реконструювати, повідомив мер міста Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.

За даними Терехова, у 2008 році земельну ділянку на вулиці Університетській, 8/10 передали в оренду Харківській єпархії УПЦ (МП) до 2057 року. Але напередодні під час сесії депутати ухвалили рішення про припинення дії цього договору, і вказана територія повернулася у розпорядження міста.

Йдеться про понад 3 га землі, до складу якої входять Соборний сквер, ділянка з енергетичним об’єктом і територія з будівлею єпархії, уточнили в мерії.

Терехов зазначив: попри те, що зараз основні видатки бюджету спрямовані на підтримку військових і соціальні потреби мешканців, місто має провести роботи з благоустрою скверу, оскільки ця територія потребує оновлення.

«Сьогодні сквер перебуває не в належному стані, на відміну від інших зелених зон Харкова, тому його необхідно реконструювати. Це центральна частина міста, і ми маємо навести там лад. Я вже доручив опрацювати відповідний проєкт», – підкреслив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 14:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Соборний сквер у центрі Харкова повернули в розпорядження громади. Тепер його планують реконструювати, повідомив мер міста Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.".