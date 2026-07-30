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За тиждень у Київському районі стало майже на півтори тисячі більше квітів

Суспільство 11:41   30.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За тиждень у Київському районі стало майже на півтори тисячі більше квітів Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники продовжують займатися озелененням Харкова. Так, минулого тижня вони висадили нові квіти у Київському районі.

Висаджують квіти у Київському районі
Фото: ХМР

“Днями фахівці впорядкували вуличні квітники та вазони, де висадили тагетиси. За тиждень у Київському районі висадили 1,3 тис. різноманітних квітів. Усі рослини виростили фахівці районної філії “Благоустрій”, – додали у міськраді.

Висаджують квіти у Київському районі
Фото: ХМР

Раніше МГ “Об’єктив” також передавала, що ландшафтну композицію на 23 Серпня майже завершили. Фахівці висадили там чорнобривці та бегонію. Водночас вони перевірили, як прижилися багаторічні кущі та квіти, які були висаджені раніше.

Також понад 40 тисяч квітів висадили в Холодногірському районі. Так, на різних локаціях вже висадили 42 тисячі однорічних рослин. Також працівники комунальних підприємств прибирають сміття, косять газони та доглядають за клумбами, додали у пресслужбі мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 11:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники продовжують займатися озелененням Харкова. Так, минулого тижня вони висадили нові квіти у Київському районі.".