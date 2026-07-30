За тиждень у Київському районі стало майже на півтори тисячі більше квітів

У пресслужбі мерії розповіли, що комунальники продовжують займатися озелененням Харкова. Так, минулого тижня вони висадили нові квіти у Київському районі.

“Днями фахівці впорядкували вуличні квітники та вазони, де висадили тагетиси. За тиждень у Київському районі висадили 1,3 тис. різноманітних квітів. Усі рослини виростили фахівці районної філії “Благоустрій”, – додали у міськраді.

Раніше МГ “Об’єктив” також передавала, що ландшафтну композицію на 23 Серпня майже завершили. Фахівці висадили там чорнобривці та бегонію. Водночас вони перевірили, як прижилися багаторічні кущі та квіти, які були висаджені раніше.

Також понад 40 тисяч квітів висадили в Холодногірському районі. Так, на різних локаціях вже висадили 42 тисячі однорічних рослин. Також працівники комунальних підприємств прибирають сміття, косять газони та доглядають за клумбами, додали у пресслужбі мерії.