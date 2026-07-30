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Зарізав знайомого та намагався інсценувати його самогубство: суд виніс вирок

Події 10:45   30.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зарізав знайомого та намагався інсценувати його самогубство: суд виніс вирок

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що суд відправив за ґрати на дев’ять років чоловіка, який убив свого знайомого, а потім намагався заплутати слідство, видаючи злочин за самогубство.

Правоохоронці встановили, що події сталися у січні 2024 року у селі Дубівка Харківського району. Між засудженим та його жертвою виник конфлікт, коли вони разом розпивали алкогольні напої. Спочатку злочинець побив знайомого, а потім ударив його кухонним ножем двічі – у шию та обличчя. Потерпілий помер на місці злочину від крововтрати.

Наступного дня, аби приховати злочин, нападник вирішив інсценувати «самогубство» — поклав тіло загиблого на санки та відвіз до залізничного перегону. Там він залишив труп на коліях, щоб його переїхав потяг, ніби потерпілий наклав на себе руки. Після цього фігурант пішов додому. Тіло виявили залізничники. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру“, – зазначили у прокуратурі.

На суді засуджений провину не визнав – заявив, що до вбивства не причетний, у день трагедії з потерпілим навіть не бачився і, до того ж, був тверезим.

Водночас суд, всебічно та повно дослідивши докази, надані стороною обвинувачення, визнав доводи прокурорів обґрунтованими. На вирок чоловік очікував під вартою. Суд призначив йому покарання у виді девʼяти років позбавлення волі“, – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 10:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі повідомили, що суд відправив за ґрати на дев’ять років чоловіка, який убив свого знайомого, а потім намагався заплутати слідство".