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Понад 400 млн грн виділив Кабмін на зарплати працівникам шести ОВА

Суспільство 09:43   30.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 400 млн грн виділив Кабмін на зарплати працівникам шести ОВА Фото: Харківська міськрада

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький розповів, що ухвалили рішення виділити 419 мільйонів гривень на зарплати працівникам прифронтових ОВА та районних адміністрацій. Гроші отримають шість регіонів.

Таке рішення, пояснив Корецький, пов’язане з тим, що “люди живуть і працюють у надзвичайно складних умовах”. Тому, наголосив прем’єр, вони мають отримувати особливу увагу та підтримку уряду.

 

Відео: Сергій Корецький

“Сьогодні розподіляємо 419 мільйонів гривень для шести обласних військових адміністрацій. Це Сумська, Одеська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області. Ці кошти будуть направлені на оплату праці обласних та районних військових адміністрацій. Також вчора доручив Міністерству у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб до середини серпня підготувати рішення щодо спеціального статусу працівників у прифронтових регіонах, громадах”, – додав Корецький.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 09:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прем’єр-міністр України Сергій Корецький розповів, що ухвалили рішення виділити 419 мільйонів гривень на зарплати працівникам прифронтових ОВА та районних адміністрацій.".