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ДСНС: вранці двоє дітей постраждали через удар БпЛА по Лозівщині

Події 09:16   30.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: вранці двоє дітей постраждали через удар БпЛА по Лозівщині

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що протягом доби загасили 18 пожеж, які вирували на Харківщині. 11 із них почалися через російські обстріли.

Загоряння через “прильоти” розпочалися у Богодухівському, Ізюмському, Лозівському, Куп’янському, Берестинському районах області, а також у Харкові.

“Вранці російські війська атакували ударним безпілотником територію приватного домоволодіння у селищі Орілька Лозівського району. Внаслідок влучання виникла пожежа у господарчій споруді, де зберігалось сіно в тюках. Площа пожежі склала 25 м кв. Двоє дітей та двоє дорослих отримали гостру реакцію на стрес”, – зазначили рятувальники.

Також прилетіло і Валках. Удар прийшовся по приватному будинку – розпочалася пожежа площі 40 квадратних метрів. Внаслідок цього одна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 09:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що протягом доби загасили 18 пожеж, які вирували на Харківщині. 11 із них почалися через російські обстріли.".