ГСЧС: утром двое детей пострадали из-за удара БпЛА по Лозовщине

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в течение суток потушили 18 пожаров, которые бушевали на Харьковщине. 11 из них начались из-за российских обстрелов.

Возгорания из-за «прилетов» начались в Богодуховском, Изюмском, Лозовском, Купянском, Берестинском районах области, а также в Харькове.

«Утром российские войска атаковали ударным беспилотником территорию частного домовладения в поселке Орелька Лозовского района. В результате попадания возник пожар в хозяйственной постройке, где хранилось сено в тюках. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Двое детей и двое взрослых получили острую реакцию на стресс», – отметили спасатели.

Также прилетело и по Валкам. Удар пришелся по частному дому – начался пожар площади 40 квадратных метров. В результате одна женщина получила острую реакцию на стресс.