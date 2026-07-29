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Убийство в Карпатах и Лора Лумер в Харькове — итоги 29 июля (видео)

Оригинально 23:00   29.07.2026
Оксана Горун
Убийство в Карпатах и Лора Лумер в Харькове — итоги 29 июля (видео)

Харьковчанина убили в Карпатах «за политику», россияне разбили молокозавод в Богодухове, а «любимица Трампа» Лора Лумер в Харькове взяла интервью у Андрея Билецкого. «Объектив» напоминает главные новости 29 июля.

Харьковчанина убили в Карпатах

Историю, похожую на сюжет ужасов, обнародовала прокуратура Ивано-Франковской области. 27-летний харьковчанин заблудился в горах. По версии следствия, он пытался незаконно пересечь границу с Румынией. После нескольких дней скитаний добрался до горного села Черная Речка, что в 20 км от границы. А там встретил местного жителя. 62-летний мужчина приехал из Верховинской громады в свое небольшое летнее хозяйственное здание — шопку, где заготавливал лесные ягоды на продажу. Хозяин пригласил гостя домой. Однако во время застолья за рюмкой они разошлись в политических взглядах. Ссора переросла в драку. Во время нее, по данным следствия, харьковчанин получил смертельный удар ножом. Гость скончался на месте. А хозяин попытался выдать это событие за самоубийство. Сам вызвал полицейских и заявил, что нашел мужчину уже мертвым. Однако впоследствии под давлением фактов признался в содеянном.

Россияне разбили Богодуховский молокозавод

Предприятие остановило работу на неопределенный срок, сказал директор завода Дмитрий Мурашкин в комментарии изданию «Зоря». Производство не в первый раз попало под обстрел, однако на этот раз разрушения критические. Продукцию этого завода покупатели знают по торговой марке «Украинское».

Богодуховский молокозавод останавливает работу
Фото: «Заря»

Умер спасатель Николай Белуха

Он получил ранения в результате российского удара по пожарно-спасательному подразделению 12 июля. В ГСЧС отметили: Николай Белуха был водителем 51-й государственной пожарно-спасательной части. Работал в ГСЧС более 20 лет. Ему было 49.

Водителя, сбежавшую после ДТП в Харькове, разыскивает полиция

Авария произошла 26 июля около 18:00 на улице Академика Павлова – рядом с домом №134. Ford Focus, которым управляла женщина, не пропустил при повороте налево Daewoo Lanos. Автомобили столкнулись, и водитель Daewoo получил травмы. Он находится в больнице. Женщина покинула место ДТП еще до того, как туда прибыла полиция. Тех, у кого есть информация о ней или автомобиле «Ford Focus» просят обращаться по телефону (066) 145-85-78.

женщину-водителя ищут в Харькове

В Харьков приехала «блогер Трампа» Лора Лумер

Лумер, которую считают близкой к президенту США Дональду Трампу, годами выражала антиукраинские взгляды и даже сотрудничала с российскими пропагандистами из «Раша тудей». Однако недавно резко «переобулась». Она приехала в Украину и заявила, что была жертвой российской пропаганды. Взяла интервью у президента Владимира Зеленского. Посетила Киево-Печерскую Лавру и написала, что Путин «атаковал дронами Иисуса Христа». В Харькове Лумер общалась с командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким, о чем рассказала в соцсети Х. Блогер призналась, что считала опасной поездку в прифронтовой город, страдающий от обстрелов. Однако ей было важно поговорить с Билецким – основателем подразделения «Азов», чтобы убедиться, что в украинской армии нет неонацистов. Именно такой российский нарратив Лумер еще недавно продвигала среди своих подписчиков. Билецкий, по словам гостьи, провел ей экскурсию по городу, в частности – по Рымарской, где состоялся первый бой российско-украинской войны в 2014 году.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " «Объектив» напоминает главные новости 29 июля".